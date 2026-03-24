PalmaActiva renueva el convenio de su Punto de Atención al Emprendimiento

PalmaActiva ha renovado el convenio de su Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) con el Ministerio de Industria con el objetivo de continuar facilitando la creación de empresas, reducir cargas administrativas y agilizar los trámites necesarios para crear empresas en Palma.

Los Puntos de Atención al Emprendimiento se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas a través de la prestación de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y soporte a la financiación empresarial.

La Oficina del Trabajo Autónomo de PalmaActiva es la encargada de gestionar este servicio gratuito en el Ayuntamiento de Palma, que «permite centralizar en un único procedimiento electrónico todas las gestiones administrativas vinculadas al alta de una actividad empresarial, evitando duplicidades, desplazamientos innecesarios y costes asociados a la tramitación tradicional», explicó Lupe Ferrer, regidora de Comercio, Restauración y Autónomos.

Desde su puesta en funcionamiento en 2018, el Punto de Atención al Emprendimiento (PAE) de PalmaActiva ha tramitado 492 altas empresariales, de las cuales 404 han sido de personas trabajadoras autónomas y 88 de sociedades, así como 32 ceses de actividad. «Estos datos ponen de manifiesto la utilidad del servicio y su impacto positivo en la creación y consolidación de la actividad empresarial en Palma», afirmó Ferrer.