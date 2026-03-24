Palma, entre las mejores ciudades del mundo para recorrer a pie según un ranking internacional
La capital balear se sitúa en el puesto 75 en una lista global dominada por destinos europeos
Palma se ha colado entre las ciudades más recomendadas del mundo para recorrer a pie. Así lo refleja un ranking elaborado por la plataforma Freetour.com, que sitúa a la capital balear en el puesto 75 a nivel global. El estudio, publicado en marzo de 2026, analiza las preferencias reales de los viajeros a partir de reservas, valoraciones y rutas completadas, lo que permite trazar una radiografía de los destinos más atractivos para descubrir caminando.
Un modelo de ciudad accesible para el visitante
La presencia de Palma en esta clasificación responde, según el informe, a su tamaño, su clima y la concentración de puntos de interés en un espacio relativamente compacto, lo que facilita los recorridos a pie. La ciudad combina elementos históricos, culturales y arquitectónicos con zonas comerciales y gastronómicas, lo que permite a los visitantes recorrer distintos ambientes sin necesidad de grandes desplazamientos.
Este tipo de características ha favorecido su posicionamiento en un ranking en el que predominan ciudades con centros históricos bien conservados y pensados para el tránsito peatonal.
España, uno de los países más representados
El informe también pone de relieve el peso de España en este tipo de turismo. Hasta 17 ciudades españolas aparecen en el listado, entre ellas Barcelona y Madrid, que ocupan posiciones destacadas dentro del ‘top 10’ mundial. Junto a ellas figuran otros destinos como Sevilla, Valencia, Granada o Málaga, lo que confirma la diversidad de entornos urbanos en el país que resultan atractivos para recorrer caminando.
En las primeras posiciones del listado aparecen ciudades como Budapest, Roma o Viena, seguidas de otras capitales europeas con gran tradición turística. El predominio europeo responde, en gran medida, a la configuración de sus ciudades, con cascos antiguos accesibles, amplias zonas peatonales y una alta densidad de patrimonio cultural.
En el caso de Palma, su inclusión en este grupo refuerza su papel como destino consolidado dentro del turismo urbano, más allá del componente vacacional tradicional asociado al archipiélago.
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