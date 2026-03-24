La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero

La Autoridad Portuaria de Baleares ha solicitado al Ayuntamiento de Palma un informe urbanístico sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero, concesión que adjudicó el pasado mes de diciembre a la empresa Coliving Puig d'Alaró por un periodo de 16 años, tras el correspondiente concurso público y después de asegurar una inversión de 2,9 millones de euros en la renovación integral del local.

Precisamente, el motivo del informe que solicita ahora la Autoridad Portuaria a Cort es la resolución de las dos alegaciones que ha recibido relacionadas con el nuevo edificio del Bar Pesquero, diseñado por los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García Acuña.

Su elemento más significativo y también el más polémico, por su ubicación en el Moll de sa Llotja, es una gran pérgola de madera laminada, inspirada en los antiguos barcos en construcción de los astilleros, con las cuadernas a la vista. Este elemento aparece cerrado en la fachada del Passeig Sagrera y abierto al mar, convirtiéndose en el símbolo de mayor representación del conjunto. Además, sobre esta cubierta está previsto colocar un sistema de placas solares fotovoltaicas que permitirá amortiguar la demanda energética producida por el restaurante, describen los arquitectos.

La pérgola del nuevo bar Pesquero se convierte en su elemanto más simbólico. / Jordi Herrero/Arquitecto

Bajo la pérgola se colocará un tablero o modo de pavimento que se organizará mediante un sistema de recuadros definidos por tiras de piedra de mármol de Binissalem. En el interior de estos rombos se situarán diferentes materiales: madera en las zonas de restaurante y zonas verdes en los límites. La idea que se propone, según los arquitectos, es extender estos rombos hacia el espacio del muelle, de tal manera que el tablero se perciba como una extensión de la zona del muelle y también se relacione en planta con la huella de la sombra de la pérgola, así como con el antiguo secadero de redes cercano.

Entre la pérgola y el nuevo pavimento se sitúa el restaurante con partes diferenciadas: la cocina y la zona de restaurante cubierta. El ámbito de restaurante cubierto queda delimitado perimetralmente mediante un sistema de vidrios plegables, permitiendo en verano y durante gran parte del año que este espacio permanezca abierto. Además, el edificio incorporará un sótano que permitirá incluir otros ámbitos necesarios para el conjunto, pero que en la planta superior podrían restar mucho espacio. Esta zona de servicio distribuirá un vestuario para el personal, otro para almacén, otro para cámaras de frío y un espacio para una dependencia de productos de limpieza, así como un amplio baño.

"Voluntad deliberada de ser extremadamente visible"

ARCA criticó duramente el proyecto arquitectónico y reclamó que su retirada y la convocatoria de un nuevo concurso con una intervención "mínima" que no altere el paisaje del frente marítimo. La entidad proteccionista consideró "inadmisible" el edificio planteado por el nuevo concesionario por su impacto visual. A su juicio, Palma "no necesita" una construcción con "voluntad deliberada de ser extremadamente visible" en un enclave especialmente sensible, frente al casco antiguo y a escasos metros de la Llotja, con la Catedral como telón de fondo.

La asociación denunció lo que califica de “colonización estética” de la imagen histórica de la ciudad y sostuvo que el diseño pretende “competir” con elementos patrimoniales como la Llotja y el Consolat mediante una estructura "desproporcionada" y una estética "fuera de lugar" en un conjunto histórico.

"La Autoridad Portuaria no puede crear un problema y luego endosárselo a la ciudad de Palma", añadió ayer ARCA. Que igualmente consideró que el nuevo proyecto del Bar Pesquero "debería ser examinado en la comisión de centro histórico por su ubicación", aunque también lamentó "la debilidad de la protección patrimonial de los entornos históricos de la ciudad según la interpretación que se haga".