ARCA pide frenar la inminente concesión de la planta de residuos líquidos del Puerto de Palma, situada junto al Castillo de San Carlos

La asociación ARCA de defensa del patrimonio ha reclamado este martes con urgencia que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) no otorgue ninguna concesión para la construcción y explotación de una planta de residuos prevista junto al Castillo de San Carlos, en el Puerto de Palma.

Según ha advertido, existe preocupación ante la posibilidad de que esta decisión se adopte en el Consejo de Administración de la APB, que se celebra este miércoles. Ante este escenario, ARCA ha solicitado que, como mínimo, el asunto quede sobre la mesa y no se apruebe de forma inmediata.

La entidad se ha manifestado reiteradamente en contra de esta instalación, al considerar que perjudicaría la imagen del patrimonio histórico del Castillo de San Carlos. Además, la asociación sostiene que existen ubicaciones más adecuadas fuera del entorno portuario para una infraestructura industrial de estas características, evitando así impactos negativos en el paisaje, el medio ambiente y el incremento del tráfico de vehículos.

La entidad también ha criticado lo que califica como “secretismo” en la tramitación del proyecto por parte de la APB. En este sentido, recuerda que, mientras se desarrollaba un proceso de participación y consulta ciudadana sobre el futuro del Puerto de Palma, esta iniciativa no fue incluida ni sometida a debate público.

Por todo ello, insiste en que existen alternativas mejores y pide prudencia a la Autoridad Portuaria antes de tomar una decisión definitiva sobre la concesión.

Actuales instalaciones de tratamiento de residuos del Puerto de Palma, de un tamaño mucho menor / Miguel Vicens

Tratará los residuos de Palma, Alcúdia, Ibiza, Formentera y Maó

Será una planta que servirá para tratar los desechos líquidos generados por los buques que atracan en el Puerto de Palma. Pero también los generados por los barcos que amarren en los puertos de Alcúdia, Ibiza, Formentera y Mahón, así como otros que pudieran recibir la autorización expresa de la Autoridad Portuaria de Balears, se especifica en las bases del concurso convocado por la entidad portuaria.

Se situará sobre un solar de 3.766 metros cuadrados, de los que ocupará un 90%, ubicado en el muelle de San Carlos, al pie de la fortificación del siglo XVII, y al lado contrario de la estación naval militar de Portopí y su histórico faro.

Tendrá una capacidad máxima de tratamiento de desechos de 25.000 metros cúbicos al año (10 piscinas olímpicas llenas hasta el borde) y cinco metros cúbicos a la hora, pudiendo además almacenar hasta 1.385 metros cúbicos de material de desecho antes de trasladarlo.

Se denominan desechos líquidos, de forma genérica, a los residuos generados por las embarcaciones que todos los puertos tienen la obligación de recoger y tratar. Pero en realidad se trata de hidrocarburos que provienen de las aguas de sentina de los buques; lodos generados por el purificado de combustibles y aceites; sustancias nocivas líquidas, principalmente químicos; y, por último, aguas sucias provenientes de inodoros, cocinas y duchas.

Todos estos desechos llegarán a la nueva planta de tratamiento y gestión del muelle de San Carlos por medio de camiones cisterna que accederán por tierra a las instalaciones. Allí, la depuración incluirá obligatoriamente un primer tratamiento físico-químico, un tratamiento secundario mediante reactor biológico y decantador, y un tratamiento terciario con ozono, con el objetivo de cumplir las condiciones exigidas por ley para este tipo de residuos.

La empresa adjudicataria deberá también contemplar todas las instalaciones complementarias que sean necesarias para la gestión y valorización de los productos que resulten del tratamiento de los residuos líquidos, que se volverán a cargar en camiones ya en estado sólido y se trasladarán a otros puntos de la geografía española en barcos para que finalicen su proceso.

El concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Balears se encuentra ahora en la última fase de valoración de las ofertas presentadas antes de la adjudicación.