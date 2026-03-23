"Estamos en las últimas": empresarios del Paseo Marítimo crean una asociación para denunciar la situación límite de muchos negocios tras la reforma

Los empresarios del Paseo Marítimo de Palma denuncian la situación límite que enfrentan muchos negocios tras la colosal y larga reforma de la primera línea marítima de la ciudad. El cierre de la zona y de muchos comercios durante casi cuatro años por las obras, la erradicación de más de un millar de plazas de aparcamiento y las limitadas conexiones con transporte público que se ofrecen en la zona, denuncian los empresarios, está provocando que "muchos negocios estén perdiendo muchísimo dinero" y que incluso algunos se encuentre al borde de la quiebra. Ante esta situación, el sector ha decidido unirse en torno a una nueva asociación llamada Marítim, una entidad que, según han explicado sus promotores, buscará "impulsar en positivo la zona" y "trabajar en una mesa de diálogo con las instituciones" para, entre otro objetivos, tratar de revitalizar el Paseo Marítimo a través de promoción y ayudas económicas.

CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares), FERIB (Federación Empresarial de Restauración de las Illes Balears), Restauración CAEB, ABONE (Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento), Pro Guías Mallorca, AIB (Associació Immobiliària Balear) y AVIBA (Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares), entre otras, formarán parte de esta nueva plataforma empresarial, cuya hoja de ruta, ha explicado su portavoz, José Pérez, se resume en los siguientes puntos: "Movilidad y accesibilidad, apoyo a los negocios, seguridad y convivencia con los vecinos, mantenimiento impecable y promoción".

Pérez, durante la presentación de Marítim a los medios, acto en el que se ha mostrado muy crítico con el resultado de la reforma, ha reconocido que "después de la reforma de Paseo muchos empresarios estamos en las últimas" a causa de que "mucha gente se ha olvidado de la zona y ya no baja ni a caminar ni a correr, por ejemplo". La asociación nace, ha añadido, con la intención de "volver a darle vida, volver a tener negocios llenos de gente que baje al Paseo Marítimo, que disfruten de los bares, restaurantes, agencias inmobiliarias y de viajes".

"Después de la pandemia y de las obras estamos en un punto en el que no llegamos. Necesitamos ayudas directas y esto no lo podemos hacer las empresas, lo tienen que hacer las autoridades públicas", ha reclamado. Desde Marítim, ha explicado Pérez, reclamarán a las instituciones públicas líneas de financiación que puedan garantizar la viabilidad de negocios a día de hoy mermados económicamente por el impacto que las obras tuvieron en la zona, haciendo decrecer la clientela y la actividad en beneficio de otros enclaves como Santa Catalina o el Passeig Mallorca.

"Necesitamos que nos echen un cable, si no, no podremos salir adelante", ha reconocido el portavoz, al tiempo que exigía mejoras en el transporte público de la ozona: "Necesitamos que nos den soluciones de movilidad, ya sea con buses lanzaderas, taxis o autobuses, peor la gente tiene que poder bajar al Paseo Marítimo y volver a su casa de alguna manera".

Por su parte, el presidente de CAEB Restauración, Juan Miguel Ferrer, se ha mostrado más vehemente y contundente con las consecuencias que la reforma del Paseo ha tenido para los empresarios de la zona. "Esto son promesas incumplidas. Están traspasando negocios, otros no arrancan. Los grandes proyectos, quedan muy bien renderizados sobre el papel, pero ni siquiera hubo un 'OK' por parte del sector empresarial", ha criticado.

"Hemos dado una oportunidad de dos años pero no está arrancando", ha confesado Ferrer, que también se ha referido a la falta de transporte público de la zona: "El mismo palmesano por el que nos hemos gastado tanto dinero de nuestros impuestos no puede ni venir aquí porque no encuentra parking".

Ferrer también se ha referido a los impulsores del proyecto, a quienes ha cargado parte de la responsabilidad por la situación actual del sector empresarial de la zona: "Se debería buscar quien hizo el proyecto y por qué se aprobó. Entendemos que la Autoritat Portuària de Balears ejecuta, podemos estar de acuerdo o no con la reforma, pero podría haberse hecho por fases, hubiera sido menos traumático".

Con todo, desde Marítim tratarán de tender puentes con la administración y las instituciones involucradas en el futuro de la zona para tratar de revitalizar un espacio por el que Palma apostó con firmeza, pero que por ahora parece que no termina de despegar.