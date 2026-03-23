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La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían "menos turismo": "Este espacio también es para la gente de aquí"

La influencer y propietaria del estudio critica la forma en que se ha actuado, aunque reconoce entender la frustración

Soraya Scheuring, influencer y propietaria de ‘So Mallorca’.

Soraya Scheuring, influencer y propietaria de ‘So Mallorca’. / particular

Jette Minks

Tras el incidente de las pintadas en el nuevo estudio de bienestar "So Mallorca" en el barrio Pere Garau de Palma, su propietaria, Soraya Scheuring, se muestra impactada: “Ver los grafitis, por supuesto, me afectó. Me entristece que nuestro proyecto haya sido percibido de esta forma”.

El estudio se inauguró oficialmente el sábado 21 de marzo en un acto festivo, al que asistieron numerosos influencers alemanes y españoles. Menos de 24 horas después, aparecieron en sus paredes grafitis con los mensajes “menos turismo” y “más barrio”.

Detalle de la pintada en un local de Nuredduna.

Detalle de la pintada en un local de Nuredduna. / Asociación de Vecinos de Pere Garau.

“Al mismo tiempo, debo decir que, hasta cierto punto, puedo entenderlo. Aun así, la forma en que se hizo resulta difícil de comprender. Creo que hay otras maneras de llamar la atención sobre los problemas del barrio que no impliquen vandalismo”, afirma la joven de 27 años, que creció en Mallorca.

La Asociación de Vecinos de Pere Garau también se mostró crítica con lo sucedido a través de un comunicado en sus redes sociales: "Entendemos que pueden existir opiniones diversas sobre la evolución de nuestro entorno y sobre cuestiones como el turismo. Sin embargo, creemos firmemente que este tipo de actos no construyen barrio: lo degradan. No es reivindicación, es vandalismo".

Un proyecto abierto a todos

Soraya Scheuring enfatiza que "So Mallorca", Wellness Studio & Café, es un proyecto para el barrio que no excluye a nadie. “También quiero aportar un valor añadido a la gente del barrio, aunque sé que a primera vista puede no parecer así para muchos”, afirma. El nuevo estudio pretende ser un espacio donde las personas puedan “intercambiar ideas” y que “no sea exclusivo para los extranjeros”. Aun así, en las redes sociales del nuevo local las publicaciones solo están en inglés o alemán.

Para facilitar la participación de los vecinos, se ofrece un 15 % de descuento en todas las clases. La influencer planea, en el futuro, dar a conocer esta iniciativa también al público en general. “He aprendido de esta experiencia y quiero transmitir cuanto antes que este espacio también es para la gente de aquí y que todos son bienvenidos”, subraya.

El nuevo estudio ofrece, entre otras actividades, clases de Lagree.

El nuevo estudio ofrece, entre otras actividades, clases de Lagree. / So Mallorca

El nuevo estudio se encuentra en la llamada Plaça de les Columnes, en la esquina con la calle Nuredduna. Los precios de las clases de yoga que se ofrecen son de 220 euros por 10 horas, mientras que cinco horas de Lagree cuestan 165 euros. El estudio también ofrece diversos tratamientos de bienestar.

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Entre otras razones, también hay críticas al nuevo establecimiento porque Pere Garau es uno de los barrios de Palma más afectados por la gentrificación. Los vecinos llevan tiempo quejándose del aumento de los precios de la vivienda. De hecho, en los alrededores de la calle Nuredduna ya se están ofreciendo pisos en venta por más de un millón de euros.

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