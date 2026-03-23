La familia Serra deja el bar Plata de Palma en 2026 después de 70 años: "Buscamos a alguien que dé un servicio a la ciudad"

Entrar en el bar Plata es acceder a uno de los últimos refugios para la clientela local en el centro de Palma. Son los últimos meses en los que la familia Serra sirve cafés en vaso de cristal, prepara el llonguet de jamón serrano al corte y los clientes charlan con Tolo, el propietario, en la barra. Setenta años después buscan un relevo que mantenga la misma línea para que siga dando "un servicio a la ciudad", como anunciaron el domingo a través de su perfil de Instagram, porque ha llegado el momento de "parar".

Cambio tras 70 años

Mientras continúa el goteo constante de la clientela, entre llonguet y llonguet, Tolo Serra confiesa que desea dar un paso a un lado después de haber comenzado a trabajar en el bar Plata en 1982 y llevar más de cuarenta años tras la barra. "No ha costado tomar la decisión. Tengo que parar porque el terapeuta me lo ha recomendado por la ansiedad y el estrés que sufro. Está consensuado con la familia", explica.

La tercera generación de la familia Serra no asumirá el relevo del Plata tras setenta años al frente de este humilde establecimiento en la calle Argenteria. "He inducido a Alejandro, mi hijo, a que se lo pensara bien porque se iba a dejar la vida aquí. Ha aprobado la oposición de bombero para el Ajuntament de Palma y está esperando para entrar", cuenta y añade: "Las nuevas generaciones viajáis, valoráis las cosas de otra forma. Queréis ir a ver la puesta de sol y para mí la mejor puesta de sol sucede cada mañana cuando vengo aquí".

Relevo generacional

Joan, que es un parroquiano habitual, pide un cortado en la barra del bar y comienza a charlar con Tolo. Hablan del paso del tiempo y de cómo poco permanece como antes, comenzando por los precios. "Me deben haber subido los costes, pero yo no he encarecido nada. Antes solo se hacía una vez año", cuenta Tolo mientras Joan le reprende de que hay que hacerse "valer".

Continúan departiendo sobre cómo ha cambiado el bienestar social, pero sobre todo cómo ha variado la forma de tratar a la gente. "Es dedicación a la otra persona, mientras atiendes debes pensar en ella", coinciden mientras cuentan su última experiencia en una cafetería y un restaurante donde se sintieron relegados por un trato poco servicial.

Mantener la esencia en Palma

La conversación acaba con dos afirmaciones contundentes: la primera, la de Tolo. "Hoy en día, ha habido un cambio generacional y los bares de toda la vida ya no son importantes. Todo el mundo está en silencio mirando el móvil o el diario", a lo que Joan añado con cierta nostalgia: "Cuando te das cuenta que las cosas han cambiado, ya han pasado".

Quieren que el relevo que buscan mantenga su esencia: "Hay que dar paso a los jóvenes que quieran seguir con lo romántico nuestro". Subraya que no quieren cafeterías de especialidad, sino mantener lo que siempre han hecho, desde que en el año 56 Joan, su padre, se hiciera cargo del establecimiento que abrió en 1934, en plena segunda República. "No tenemos aguacate, sino camaiot y sobrassada".