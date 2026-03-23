Cadenas 'low cost' que quizá no conozcas y que ya han desembarcado en Palma

Más cadenas de bajo coste (low cost) están desembarcando por toda Palma, tanto en el casco urbano de la ciudad como en los diferentes centros comerciales. La última en hacerlo fue Pepco, que inauguró su primera tienda en Mallorca en el Centro Comercial de Porto Pi el pasado viernes con largas colas antes de abrir.Vende ropa barata para toda la familia, decoración, hogar, juguetes y artículos de temporada bajo el mismo techo.

En las zonas más concurridas de la ciudad, como en el Carrer Sant Miquel, cada vez más cadenas o franquicias buscan atraer, sobre todo, a los turistas. Abundan establecimientos de bisutería como Nyu Nyu, Gía Mía o Mira Mira que, en algunos casos, venden productos desde los 2’99 euros y que en apenas unos 400 metros tienen varias tiendas.

Preocupación en el comercio local

Es una tendencia que está lastrando al comercio local. «Estamos preocupados y un poco disgustados. Cada vez que vienen más cadenas ocupan puestos donde podría haber comercio local. Hace que perdamos identidad y que nuestro producto se desplace. Es una situación que nos alerta», advierte Carolina Domingo, presidenta de la Asociación Empresarial del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco).

«Trabajamos con Ayuntamientos, Consell de Mallorca y Govern de les Illes Balears. Se hacen campañas para que el comercio local esté vivo y cuando ves que cada vez más cadenas que no tienen que ver con nuestro entorno se instalan, entristece. Es lo que hay. Todo el mundo puede abrir donde quiera, pero que no sea en detrimento del comercio local», señala Domingo.

Centro de Palma

Otros sectores comerciales también ven una buena oportunidad de negocio en el centro de Palma. Es el caso de la cadena de perfumerías Primor o de Ale Hop, que cuentan con varias tiendas repartidas por toda la isla, aunque con una diferencia en el caso de la primera: mucha población local acude a ella.

El Carrer Sindicat es un ejemplo de cómo está virando el rumbo comercial en los últimos tiempos con aperturas de cada vez más cadenas, como el supermercado Prima Prix, la propia Ale-Hop, Nyu Nyu o Tiger, que lleva abierto varios años. «Somos una isla turística y vemos el valor que le dan al comercio local. Hay tiendas que están en barriadas sin tanto tránsito, pero van a buscarlas. Se desplazan y te enorgullece porque valoran lo tuyo. Estas cadenas que están por todo no pueden ganar al pequeño comercio porque, si lo hacen, perdemos lo más esencial que es lo nuestro. Desde la patronal, pedimos ayudas fiscales y que haya una diferenciación entre el gran comercio y el pequeño porque siempre sale perdiendo al no tener el mismo volumen. Con las mismas condiciones, ahogas al pequeño», lamenta Carolina Domingo.

Cadenas en los centros comerciales de Mallorca

Otras cadenas buscan espacios más amplios y cercanos a a la población local como Tedi o Druni y la estrategia de otras como Deichmann, Miniso o Pepco es abrir en centros comerciales donde la afluencia de compradores es mayor.

Una de las reivindicaciones de Domingo es cambiar el modo en que se miden las ventas del comercio: «Cuando salen las encuestas lo engloban todo. Pedimos que se segmenten las transacciones del grande y del pequeño y, a partir de ahora, se hará así».

«El servicio que da un pequeño comercio nunca lo pueden dar las grandes superficies. Conocen el nombre de las personas y, difícilmente, los grandes pueden hacer lo mismo. Pido que las personas hagan un ejercicio de concienciación antes de comprar. El pequeño comercio es el latido del corazón de nuestras calles», cierra Carolina Domingo.