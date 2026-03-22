Son Ferriol se vuelca con su gran feria: animales, baile, mobylettes y ajedrez en una jornada multitudinaria

Son Ferriol vuelve a latir este domingo al ritmo de su gran cita anual. La avenida del Cid y las calles adyacentes se han convertido desde media mañana en un ir y venir constante de vecinos, familias y curiosos atraídos por una feria que, edición tras edición, se reafirma como una de las más populares del calendario palmesano. La XXXII Fira de Son Ferriol ha arrancado a las 11.00 horas con ambiente de día grande y con el barrio volcado en una jornada que mezcla tradición, actividad comercial, exhibiciones y vida social.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, en un inicio festivo marcado por el pasacalles, la música y la sensación de que Son Ferriol, por un día, se convierte en escaparate de sí mismo. Gigantes, xeremiers, dimonis, Policía Montada y batucada han acompañado el arranque de una feria que no solo ocupa el espacio público, sino que lo llena de movimiento, ruido y ambiente familiar.

A lo largo de la mañana, el barrio ha ido mostrando una de las claves de esta feria: su capacidad para mezclar mundos muy distintos en un mismo recorrido. En pocos metros conviven la oferta gastronómica, los puestos de artesanía, la maquinaria, las carpas informativas y la presencia de animales. Esa combinación entre raíz rural, tejido vecinal y propuesta lúdica vuelve a ser una de las señas de identidad de una cita plenamente consolidada en Palma.

Muestra de mobylettes

Uno de los puntos con más tirón vuelve a ser la tradicional muestra de mobylettes, uno de esos reclamos que mantienen intacto el aire popular de la feria. Junto a ella, también llaman la atención las exposiciones instaladas en el Casal de Barri, con obras de artistas de Son Ferriol, cerámica, herramientas antiguas y muestras de radiocontrol, además de las atracciones pensadas para niños y jóvenes.

En la plaza Prevere Bartomeu Font, las exhibiciones de baile y música van marcando el pulso de la jornada. Por allí pasan las actuaciones de Sa Revetla de Sant Antoni y varias academias, mientras la programación se estira hasta la tarde con un torneo abierto de ajedrez y el concierto de clausura de Sa Nostra Terra. La feria se presenta así como un plan de día entero, con actividades repartidas entre la calle y los espacios interiores del barrio.

200 estands y más de 1.600 metros lineales de exposición

La magnitud del evento también se nota en las cifras. Esta edición reúne alrededor de 200 estands y más de 1.600 metros lineales de exposición, una dimensión que explica por qué Son Ferriol espera cada año una afluencia masiva de público llegada no solo del barrio, sino también de otros puntos de Palma y de Mallorca. Para facilitar la movilidad, la EMT ha habilitado durante la jornada un bus lanzadera cada 20 minutos desde Son Llàtzer, una medida pensada para aliviar el tráfico en los accesos a la barriada.

Más allá del programa, lo que se respira este domingo en Son Ferriol es esa mezcla de feria tradicional y gran verbena cívica que hace que el barrio gane protagonismo en la ciudad. Entre puestos, animales, música y conversaciones a pie de calle, la barriada reivindica su identidad propia y su capacidad para convertir una jornada de marzo en una fiesta abierta, transversal y multitudinaria.