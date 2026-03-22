Una ruta por el valor arquitectónico del Amanecer: "Sus chalets corren el peligro de desaparecer, ninguno aparece en el catálogo municipal de patrimonio de Palma"

El barrio del Amanecer de Palma es un atractivo por su valor patrimonial. Sus chalets racionalistas comenzaron a construirse hace casi cien años cómo demuestran Gabriel Alomar Garau y Lluís Gené en su investigación: Amanecer: gènesi i originalitat d’una urbanització dels 30, con el que lograron el Premi Ciutat de Palma 2023. "Corren el peligro de desaparecer, ninguno aparece en el catálogo municipal de patrimonio de Palma", advierte Alomar. La zona ha despertado el interés del Open House, el festival de arquitectura más importante de Mallorca, con hogares ideados por Vicente Valls Gadea y José de Oleza Frates, entre otros.

Racionalismo

Una de las casas que más llama la atención está tapiada con ladrillos para evitar que sea okupada. "Esta no se ha podido adaptar a la modernidad y se ha quedado congelada en el tiempo. Es la sencillez de lo que es el racionalismo. Cubierta plana, volúmenes puros, figuras geómetricas unidas...", cuenta Gener.

Casa racionalista en el Amanecer de Palma. / Manu Mielniezuk

Arquitectura rural de Euskadi en Mallorca

A tan solo unos pasos, hay un ejemplo de la arquitectura rural de Euskadi en Mallorca. "Las casas mallorquinas tienen dos vertientes: una hacia la calle y otra hacia atrás, pero este hogar es al revés: la fachada principal, es la que tiene el triángulo encima. También tiene la viga de hormigón imitando madera con unos triángulos que era un colomer. Y un arco un poco desproporcionado y poca pendiente. Es un poco extravagante en este barrio", explica Gener.

Arquitectura rural de Euskadi en Mallorca. / Manu Mielniezuk

Imitando la arquitectura señorial

Esta tercera casa, proyectada por Guillem Forteza, es una casa racionalista que "imita la arquitectura señorial de Palma con la torre y el arco de medio punto, pero ya tiene un grado de funcionalismo. Es la casa de más categoría del barrio", afirma Gener.

Casa de Guillem Forteza en el Amanecer. / Manu Mielniezuk

Importancia en Palma

Las casas y los chalets que se construyeron desde 1937 han seguido diferentes estilos, aunque el que domina es el racionalista, que en el Amanecer alterna con el tradicionalismo de la casa popular y el regionalismo. «Los primeros residentes fueron gente de buena posición económica, que además contratan a buenos arquitectos del momento para que diseñen las casas del Amanecer según el llamado «estilo internacional», que era racionalista y funcionalista, y por tanto muy moderno. Aunque sean unos chalets racionalistas de una factura arquitectónica más sencilla, todos corren el peligro de desaparecer porque ninguno aparece en el catálogo municipal de patrimonio de Palma», alerta Alomar y Gené añade: «Está presente el estilo de la época que quita de las fachadas cualquier tipo de ornamentación, pero el racionalismo mallorquín no tenía los medios técnicos que había, que básicamente era hormigón».

En su investigación, verificaron una relación de 99 casas construidas entre los años 1934 y 1990. 25 de estas son de la década de los 30 y todas ellas firmadas, casi todas, por dos únicos arquitectos: Vicente Valls Gadea y José de Oleza Frates. En la década de los 40 se construyen 23 casas más con una autoría más variada: Guillem Forteza Piña, José de Oleza Frates, Guillermo Muntaner Vanrell, Francisco Casas Llompart y Carlos Garau Tornabells. En cambio, en la década de los 50 no se construyó ninguna casa y se reprende en los 60.