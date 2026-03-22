Pintadas de “menos turismo” y “más barrio” en un nuevo negocio de la calle Nuredduna de Palma

La Asociación de Vecinos de Pere Garau denunció ayer en redes sociales una serie de pintadas que han aparecido en un nuevo negocio ubicado en la calle Nuredduna de Palma. En algunas de las pintadas puede leerse “menos turismo” y “más barrio”.

El negocio en cuestión se llama So Mallorca y es un Wellness Studio & Café. “Entendemos que pueden existir opiniones diversas sobre la evolución de nuestro entorno y sobre cuestiones como el turismo. Sin embargo, creemos firmemente que este tipo de actos no construyen barrio: lo degradan. No es reivindicación, es vandalismo”, señalan desde esta asociación.

El negocio organizó el pasado sábado una inauguración: “Enjoy free yoga, pilates and lagree classes… Join a breathwork session and community talks, party with our DJ, and enjoy matcha, drinks…”

Grandes subidas de precios en la vivienda

El barrio de Pere Garau está sufriendo en los últimos tiempos grandes subidas de precios en el parque inmobiliario que han sido denunciadas por entidades como Flipau amb Pere Garau y muchos vecinos implicados en el devenir y los cambios en la barriada, una de las que mayor gentrificación está padeciendo en Palma. De hecho, en la zona de Nuredduna ya se están poniendo pisos a la venta por más de un millón de euros, tal y como publicó este diario. Estos incrementos inmobiliarios fueron advertidos por vecinos y la citada entidad cuando se anunció el proyecto de peatonalización de Nuredduna.

La Asociación de Vecinos de Pere Garau compartió varias fotos de las pintadas y señaló que el barrio “se hace desde el respeto, la convivencia y el diálogo”.