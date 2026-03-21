Progreso en Verde aplaude la transición a las galeras eléctricas en Palma y ayudará a los conductores a buscar financiación para las nuevas calesas

El partido animalista Progreso en Verde acoge con "optimismo" la migración del servicio de galeras de Palma hacia el modelo eléctrico, aunque mantiene "cierta precaución" ante el anuncio, argumentando que "hace muchos años que estamos con mentidas desde el Ayuntamiento de Palma". El presidente de la formación, Guillem Amengual, define como "una montaña rusa" los vaivenes que esta legislatura se han producido entre el sector y la administración municipal por la transición al nuevo formato, aunque asegura que tras el acercamiento entre ambas partes "intentaremos ayudar en todo lo que podamos para que los caleseros consigan las subvenciones para que les salga más económico comprar la galera eléctrica".

Amengual explica que durante los últimos años Progreso en Verde ha venido denunciando las malas prácticas de alguns caleseros en Palma y ha estado luchando contra las pobres condiciones en las que algunos de los caballos trabajaban. Añade, además, que el turista que visita la ciudad cada vez está más concienciado y "ya suben menos, llegándoles a increpar en algunos de los casos".

El presidente de Progreso en Verde apunta al caso de Alcúdia como pieza fundamental para el cambio de opinión del sector: "Nosotros ya dijimos que sería un efecto dominó. Los propios conductores están muy contentos, ahora dicen que deberían haberlo hecho mucho antes. Ya no tienen que hacer paradas por alertas por calor".

Sobre la financiación que pide el sector para asumir el coste de las nuevas galeras, Amengua explica que el partido peleará para recuperar una línea de ayudas económicas estatales destinada precisamente al cambio de una tracción animal a una eléctrica. "Era una partida que se hizo a propósito para que Palma fuese una ciudad pionera en el cambio a las calesas eléctricas. Como no ha habido nuevos Presupuestos generales, sigue ahí. Hablamos con lo partidos políticos para recuperarla y queremos hablar también con el Parlament por este tema", detalla Amengual.

Progreso en Verde, según señala su presidente, impulsará en este contexto un programa para rescatar los caballos de las galeras para que no acaben sacriifcados.

"No prohibiremos las galeras de tracción animal"

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, también se ha pronunciado sobre el acercamiento con los caleseros. Deudero ha asegurado que en el Consistorio "ya se han dado instrucciones para que se analice la normativa vigente para adaptarla a esta nueva realidad y que no solo incluya las galeras de tracción animal, sino también las eléctricas". El regidor ha explicado que la intención de Cort es tener listo cuanto antes el encaje legal de la iniciativa para que aquellos conductores que quieran ya puedan circular con las calesas eléctricas este mismo verano.

"Es pronto para saber los detalles", ha reconocido Deudero, quien ha agradecido haber "podido llegar a un acuerdo con el sector para empezar el proceso de migración". El responsable de la movilidad municipal ha añadido que "una vez se haya efectuado la transición no se prohibirán las de tracción animal, ya que la modificación d ela normativa es para que los conductores puedan migrar a la eléctrica, pero eso es voluntario".

Sobre la ayuda económica que los caleseros han reclamado a asociaciones y administraciones para poder hacer frente al coste de los nuevos vehículos, Deudero ha reconocido que el Ayuntamiento no ayudará a financiarlos: "Asumirán el coste los titulares. Cort no dará líneas de ayuda, pero mediará con otras administraciones competentes para que puedan disponer de esas líneas".