Las cifras de la expropiación de los locales de la plaza Major de Palma: 48.600 euros el más pequeño y 457.600 el más grande

El Ayuntamiento de Palma ha fijado en 4.224.538,11 euros el justiprecio por la expropiación de los 25 locales comerciales de las galerías de plaza Major, una operación necesaria para que todo este ámbito pase a ser de titularidad municipal antes de acometer la reforma integral prevista en la plaza y calles aledañas. Los propietarios que no estén de acuerdo con este precio, pueden recurrirlo en los tribunales competentes, pero la tramitación de la reforma continuará.

La valoración ha sido realizada por el Servei de Valoracions i Projectes del Consistorio y corresponde a los inmuebles afectados por el futuro equipamiento sociocultural público. El montante final incluye el denominado 'premio de afección', que eleva en un 5% el valor inicial de expropiación, tal y como establece la Ley de Expropiación Forzosa. En concreto, el informe municipal calcula inicialmente un valor de expropiación de 4.023.369,65 euros, sin incluir ese recargo legal. A partir de ahí, y tras aplicar el incremento del 5%, el justiprecio total asciende a 4.224.538,11 euros.

Los 25 locales afectados suman una superficie construida de 1.414,09 metros cuadrados en la planta -1, que cuenta con una superficie total de 1.962,79 metros cuadrados. La superficie pública del conjunto alcanza los 4.332,38 metros cuadrados. Hasta ahora, estos espacios se habían destinado mayoritariamente a uso comercial y, también, como zona de circulación de viandantes, aunque la gran mayoría de estos locales comerciales están cerrados después de que la concesión administrativa expirara el 11 de septiembre de 2019.

El abanico de precios fijado por el Ayuntamiento refleja grandes diferencias en función del tamaño y las características de cada inmueble. Así, el local más pequeño, de 14,90 metros cuadrados, ha sido tasado en 48.597,43 euros. El de mayor superficie, con 154,33 metros cuadrados, será expropiado 457.598,74 euros.

Para determinar el precio, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta tanto el valor del suelo como el de la construcción. El documento explica que se ha recurrido a estudios comparativos de mercado y a la homogeneización de muestras obtenidas en distintas zonas, con parámetros como la localización, la tipología comercial, la superficie, la situación por planta, la calidad constructiva, la antigüedad, el estado de conservación, la accesibilidad o la relación entre fachada y superficie.

No se computan los altillos

Uno de los factores determinantes en la valoración ha sido precisamente la ubicación de los locales en planta sótano, una circunstancia que reduce su valor respecto a un establecimiento a pie de calle por su menor visibilidad y tránsito peatonal. El informe remarca que no puede equipararse el valor de un local independiente en planta baja con el de un establecimiento integrado en una galería comercial, sometido además a una estructura de comunidad y a normas estatutarias propias.

El expediente también deja fuera de la tasación determinadas superficies construidas no ajustadas a la legalidad. En concreto, el Ayuntamiento no computa los altillos existentes en la mayoría de los locales, al no haberse podido verificar su legalidad urbanística y considerarlos construcciones ilegales a efectos de valoración, de acuerdo con la normativa estatal.

Con esta operación, el Ayuntamiento da un paso clave para desbloquear la transformación de plaza Major y las calles aledañas, ya que la expropiación permitirá concentrar la titularidad en manos municipales y allanar el camino para la reforma integral del conjunto.