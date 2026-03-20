Así serán las procesiones para Semana Santa 2026 en Mallorca: recorridos y horarios
Palma celebrará la Semana Santa 2026 con procesiones desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril, organizadas por la Asociación de Confradías, con recorridos por distintas calles de la ciudad
Palma volverá a vivir con alta intensidad las procesiones durante la Semana Santa 2026, la cual es una de las celebraciones religiosas más esperadas de la isla. Durante los próximos días, entre finales de marzo y principios de abril, se llevarán a cabo numerosos actos litúrgicos organizados por la Asociación de Confradías de Semana Santa.
La propia organización ha anunciado el programa de procesiones para este año, desde el Viernes de Dolores (27 de marzo) hasta el Viernes Santo (3 de abril). En todas ellas, participarán decenas de confradías de distintas parroquias de la ciudad, como Ntra Sra. de la Soledat o Ntra Sra. de la Assumpció.
De la Processó dels Estendards hasta la del Sant Enterrament
El programa comenzará con actos en los días previos a la Semana Santa. La primera de ellas tendrá lugar el 27 de marzo a las 19 horas, desde la Iglésia de Sant Felip Neri, la cual es conocida como la Processó dels Estendards. No obstante, uno de los primeros eventos principales será dos días después, en Domingo de Ramos, día donde se celebra L'Entrada de Jesús a Jerusalem. Durante esta jornada, las confradías partirán desde la Parróquia de San Jaime a las 18 horas.
Durante la jornada del Lunes Santo (30 de marzo), se producirán 4 procesiones: la Processó de Nostra Senyora de la Esperança, la del Sant Crist de L'Agonia, la del Bon Perdó y la del Sant Crist dels Boters; todas ellas entre las 20 y las 21 de la tarde, aunque en diferentes puntos de salida. Por otra parte, el martes y el miércoles también estarán repletos de actos, que se celebrarán a útima hora del día, desde diferentes parróquias del centro de Palma.
No será hasta el Jueves Santo (2 de abril), donde tendrá lugar la procesión más popular para los palmesanos, conocida como el Davallament del Crist de la Sang, que tendrá como punto de partida la Iglésia de l'Anunciació a las 19 horas y terminará en la Catedral de Mallorca. Una vez concluído este recorrido, se producirá otra ruta en sentido contrario para devolver el Crist de la Sang a su iglésia.
Finalmente, el programa terminará con la Processó del Sant Enterrament, que se celebrará el Viernes Santo (3 de abril) a las 19 horas desde la Basílica de Sant Francesc, para dar por finalizadas estas fiestas tan esperadas por los ciudadanos de la isla.
Semana Santa 2026 en PalmaSemana Santa 2026 en Palma
Itinerarios de las procesiones para Semana Santa 2026
Estos son todos los recorridos de las romerías que se llevarán a cabo durante estas fiestas:
- Processó dels Estendards (27 de marzo): salida desde la Iglésia de Sant Felip Nerí, pasando por calle d'En Vilanova, Plaça de la Mare de Déu, calle de Sant Miquel, Plaça Major, plaça del Marquès de Palmer, calle de Colón, Plaça de Cort y calle de Palau Reial, llegando hasta la Catedral.
- Processó de l'Entrada de Jesús a Jesrusalem (29 de marzo): salida desde la Parroquia de Sant Jaume, pasando por calle de Sant Jaume, Plaça del Rei Joan Carles I, Passeig d'es Born, calle de Sant Gatetà, calle de Ca'n Asprer, avenida de Jaume I, calle del Baró de Santa Maria del Sepulcre, calle Berenguer de San Juan, carrer de Bonaire y carrer de la Concepció, llegando a la Iglésia de la Concepció.
- Processó de Nostra Senyora de l'Esperança (30 de marzo): salida desde la Basílica de Sant Francesc, pasando por la Plaça de Sant Francesc, calle de Santa Eulàlia, calle Cadena, Plaça de Cort, calle Colom, calle Bosseria, Plaça d'En Coll, calle Galera, calle Corderia, Plaça de la Quartera, calle Espateria, Plaça del Mercadal, calle Ferreria, Plaça Sant Antoni, calle Socors, calle Gerreria, Plaça de Quadrado y calle de Can Troncoso, volviendo a la Basílica.
- Processó del Sant Crist de l'Agonia (30 de marzo): salida desde el Convento de Santa Clara, pasando por la calle de Santa Clara, calle Puresa, calle Morei, calle Fortuny y calle Call, volviendo al convento.
- Processó Bon Perdó (30 de marzo): salida desde la Parroquia del Sagrado Corazón, pasando por la calle Reina Violant, calle Nunó Sanç, calle Ventallol, calle Jacint Verdaguer y Plaça Santa Elisabet, regresando a la parroquia.
- Processó del Sant Crist dels Boters (30 de marzo): salida desde la Iglésia de Sant Joan de Malta, pasando por la calle de Sant Joan, calle de la Llotja, Plaça de la Drassana, calle Sant Pere, calle Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, calle Sant Feliu y calle de Montenegro, regresando a la Parroquia.
- Processó de la Verge del Carme (31 de marzo): salida desde la Parroquia de la Nostra Senyora del Carme, pasando por Plaça de l'Església, calle Bartomeu Castell, calle Cardenal Rossell, calle Illes Pitiüses, calle José Vargas Ponce, calle Josep Tarongí, calle Trafalgar, calle Illa de Corfú, calle Josep Mascaró i Passarius y calle Arapile, volviendo a la misma iglésia.
- Processó de la Verge Dolorosa (31 de marzo): salida desde la Iglésia de Sant Nicolau, pasando por la Plaça Frederic Chopin, calle Tous i Maroto, calle Constitució, Passeig del Born, Plaça del Rei Joan Carles I, calle Sant Jaume, Plaça de Santa Magdalena, calle del Jardí Botànic, Costa de la Sang y Costa de l'Hospital, llegando hasta la Iglésia de l'Anunciació de Maria.
- Processó del Sant Crist de Santa Creu (1 de abril): salida desde la Iglésia de Santa Creu, pasando por la calle de Forn de l'Olivera, calle Barques de Bou, calle Pólvora, Plaça de la Porta de Santa Catalina, calle anta Creu, calle de La Pau, calle de Can Granada, calle Sant Gaietà, calle Sant Feliu, calle Montenegro, calle Sant Joan, calle de La Llotja, Plaça de la Drassana, calle Sant Pere, calle Sant Llorenç y calle Costa de Santa Creu, regresando a la misma iglésia.
- Processó del Nostre Pare Jesús de la Humilitat (1 de abril): salida desde la Parroquia Castrense de Santa Margalida, pasando por calle Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, calle Colom, Plaça de Cort, calle Palau Reial y Palau de l'Almudaina, calle Sant Miquel, Costa de la Pols, La Rambla y calle dels Oms, volviendo a la misma parróquia.
- Processó del Camí de Getsemaní (1 de abril): salida desde la Iglésia Sagrat Cor, pasando por Plaça del Minis, calle Cabrera, calle de Manacor, calle Sant Rafel, calle Sureda, calle Reis Catòlics, Plaça Miquel Dolç, calle Aragón, calle Forteza, calle Bujosa, calle Nunó Sanç y calle Reina Violant, llegandi a la Iglésia de la Nostra Senyora de la Soletat.
- Processó del Sant Crist de la Sang (2 de abril): salida desde la Igléisa de l'Anunciació de Maria, pasando por la Plaça de l'Hospital, Costa de l'Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, calle dels Oms, calle Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, calle Colom, Plaça de Cort y calle Palau Reial, terminando en la Catedral y volviendo hacia la iglésia.
- Processó del Sant Enterrament (3 de abril): salida desde la Basílica de Sant Francesc, pasando por la Plaça de Sant Francesc, calle Sant Francesc, Plaça de Santa Eulàlia, calle Cadena, Plaça de Cort, calle Colom, calle Bosseria, Plaça d'en Coll, calle Galera, calle Corderia, Plaça de la Quartera, calle Esparteria, Plaça del Mercadal, calle Ferreria, Plaça Sant Antoni, calle Socors y Plaça Llorenç Bisbal Batle, llegando a la Iglésia de Nostra Senyora del Socors, donde tendrá lugar la Solemne Ceremonia del Sant Enterrament.
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