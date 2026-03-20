Palma Fotográfica entrega hoy en la Misericòrdia los premios de un certamen que corona a Yolanda Alemany como ganadora
Más de 200 personas han participado en la 39 edición del concurso, que organiza Pilar Negrego y hoy inaugura su exposición de las fotos
Palma acoge este viernes, 20 de marzo, la inauguración y entrega de premios de la 39ª edición de Palma Fotográfica, uno de los certámenes más destacados para los aficionados a la fotografía callejera en la isla. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro de Cultura La Misericordia, donde también se podrá visitar la exposición de las obras seleccionadas hasta el próximo 15 de abril.
Impulsado por Pilar Negredo y con la colaboración de Foto Ruano, el certamen ha reunido en esta edición a cerca de 200 fotógrafos aficionados que, el pasado 15 de enero, recorrieron la ciudad capturando imágenes bajo seis temáticas: bicicletas, decadencia, espejos, tren, vecindario y arquitectura.
Las obras han sido evaluadas por un jurado especializado integrado por Juanjo Alfonso, Daniel Ruano, Javier García Delgado y la propia Pilar Negredo, quienes han otorgado 13 premios y 4 menciones finalistas con el apoyo de diversas entidades colaboradoras.
La ganadora absoluta de esta edición ha sido Yolanda Alemany Ruiz por su obra El tren en Palma, mientras que en la categoría de menores de 15 años el premio ha recaído en Clara Mas Olivera por Vecindarios.
Además, el evento incluirá un homenaje al fotógrafo mallorquín Jaume Adrover Fuster, reconocido por su trayectoria en la fotografía de calle y su participación continuada en el certamen. La muestra incluirá ocho de sus imágenes, entre ellas algunas premiadas y otras captadas durante sus viajes.
La inauguración contará con la presencia de autoridades, participantes y patrocinadores, y concluirá con el tradicional sorteo de una cámara ofrecida por Foto Ruano entre los asistentes.
Con casi cuatro décadas de historia, Palma Fotográfica se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la fotografía, fomentando la creatividad y poniendo en valor la mirada artística sobre la vida cotidiana en la ciudad.
Ganadores de la 39ª edición de Palma Fotográfica:
- 1º Premio Foto Ruano: Yolanda Alemany Ruiz
- Premio 1 Mercat de l’Olivar: Arnd von Wedemeyer
- Premio EDIB: Rafel Balaguer Prunés
- Premio 2 Mercat de l’Olivar: Jaume Adrover Fuster
- Premio 3 Mercat de l’Olivar: Néstor Carda Aroca
- Premio 2 CEF: Teo Cifuentes Razumov
- Premio 1 CEF: Oliver Graham Stewart
- Premio 4 Mercat de l’Olivar: Ana Isern Fernández
- Premio Cines Rívoli: Kinga Dolobowska-Jacek
- Premio Cines Augusta: Raquel Hurtado Fiol
- Premio Cines Manacor: Siedse Jan Jansen
- Premio Cines Ocimax: Florencia Giordano
- Finalista 1 Foto Ruano: Marcus Roniger
- Finalista 2 Foto Ruano: Miquel Navarro Miró
- Finalista 3 Foto Ruano: Jhosep Bocanegra Colmenares
- Premio menores de 15 años Foto Ruano: Clara Mas Olivera
- Finalista menores de 15 años Foto Ruano: Raúl Núñez Navarro
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