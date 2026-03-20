Palma acelera hacia la protección definitiva del monumento de sa Feixina entre el enfado de la izquierda

El monumento de sa Feixina erigido por el franquismo como homenaje a los tripulantes del crucero 'Baleares' se encamina hacia su catalogación definitiva. Será en el pleno municipal del próximo jueves después de que el PP y Vox le hayan dado luz verde en la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma celebrada este viernes. El equipo de gobierno municipal ha argumentado que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo en un debate marcado por las duras críticas de la oposición de izquierdas en Cort.

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, ha afirmado que el monumento constituye "un homenaje a la tripulación del crucero 'Baleares'", un buque que, según ha recordado, en 1937 participó en 'la Desbandá' de la carretera de Málaga en la que bombardeó a civiles que huían de la guerra. También ha subrayado que el monolito fue sufragado por suscripción popular y que a su inauguración asistió el propio Francisco Franco.

Desde Més per Palma, Neus Truyol ha criticado que en la ciudad haya "más de 600 elementos" pendientes de protección por su valor histórico y cultural, mientras, a su juicio, el equipo de gobierno ha situado sa Feixina entre sus prioridades. La regidora ha sostenido que la ampliación del catálogo quedó paralizada tras la llegada del PP al gobierno municipal porque "dejó que el POD decayera" y ha acusado al ejecutivo local de "proteger y blanquear el franquismo" mientras "desprotege" el patrimonio de Palma.

Truyol ha vinculado además la decisión con la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática en el Parlament y con la prohibición de un homenaje escolar a Aurora Picornell.

El portavoz de Vox, Juancho Esteban, ha justificado el apoyo de su grupo con una apelación al cumplimiento de las resoluciones judiciales. "Hemos aceptado las decisiones judiciales y votaremos a favor", ha señalado.

"Atacó a civiles"

Por parte del PSOE, el regidor Pepe Martínez ha reprochado al gobierno municipal que solo haya impulsado ampliaciones del catálogo de edificios protegidos "para un monolito franquista y para hoteles". También ha denunciado que el crucero 'Baleares' "atacó indiscriminadamente a civiles" y ha calificado esos hechos como "crímenes de guerra".

En su turno de réplica, el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha defendido la actuación del equipo de gobierno y ha rechazado las acusaciones de la oposición. Ha asegurado que el POD estaba "defectuosamente realizado", con tal volumen de alegaciones que, según ha dicho, "debía volver a salir a exposición pública". En este sentido, ha calificado este documento de "auténtico desastre".

También ha lamentado la "deriva hacia la extrema izquierda del PSOE", recordando que en 2010 la entonces alcaldesa socialista Aina Calvo, decidió no derribar el monumento a cambio de retirar las letras y simbología que exaltaban al régimen franquista.