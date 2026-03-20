La oficina turística de plaza de España en Palma ya nota el aluvión de visitantes antes de la temporada alta

Palma empieza a calentar motores turísticos mucho antes del arranque oficial de la temporada alta. Uno de los lugares donde ya se nota ese movimiento es la oficina de información turística de plaza de España, en plena Estació Intermodal, que en estas semanas de marzo ya registra una notable llegada de visitantes.

Aunque todavía faltan semanas para los meses de máxima afluencia turística en Mallorca, este servicio municipal se ha convertido ya en una parada habitual para quienes aterrizan por primera vez en la capital balear y necesitan orientarse nada más llegar. La escena se repite casi a diario: turistas con maletas, mapas en la mano y dudas muy concretas sobre cómo moverse por Palma.

“Ya hay bastante gente”, explica uno de los trabajadores de la oficina, que asegura que en estos momentos buena parte de los usuarios son turistas alemanes, aunque también atienden con frecuencia a visitantes de Reino Unido y Francia.

Un punto clave para los turistas que llegan a Palma

La ubicación de esta oficina no es casual. Plaza de España es uno de los grandes centros de conexión de Palma y de toda Mallorca. Por allí pasan a diario miles de personas que llegan en bus, tren o metro y que, en muchos casos, tienen en ese punto su primer contacto con la ciudad.

Y no siempre resulta fácil ubicarse. Entre el tráfico, el trasiego de pasajeros y el movimiento constante de la zona, muchos visitantes buscan una referencia rápida para resolver sus primeras dudas. Las preguntas más habituales suelen repetirse: dónde está la Catedral, cómo llegar al tren de Sóller o desde qué punto salen determinadas líneas de transporte.

La oficina turística, abierta desde el verano de 2025, nació precisamente con ese objetivo: ofrecer información rápida y útil en uno de los enclaves más transitados de Palma.

Mapas gratis, indicaciones y entradas a monumentos

El servicio abre todos los días del año, de 9.00 a 17.00 horas, y ofrece desde indicaciones básicas hasta recomendaciones para visitar algunos de los principales atractivos de la ciudad.

Además de resolver dudas sobre trayectos, horarios o transportes, los visitantes pueden recoger gratuitamente un plano de Palma, consultar propuestas de excursiones y acceder a folletos informativos sobre algunos espacios turísticos. También es posible comprar entradas para lugares emblemáticos como la Catedral o reservar plaza en el bus turístico.

De este modo, la oficina no solo actúa como punto de orientación, sino también como una pequeña puerta de entrada a la oferta cultural y de ocio de Palma.

Atención en varios idiomas

Uno de los aspectos más valorados del servicio es la atención multilingüe. Todos los trabajadores atienden en español, alemán e inglés, mientras que algunos empleados también pueden hacerlo en francés o italiano.

Este detalle resulta clave en una ciudad como Palma, donde la presencia de turismo internacional es constante durante buena parte del año y donde muchos visitantes agradecen poder resolver sus dudas en su propio idioma nada más llegar.

Solo información sobre Palma, no incidencias de hoteles

Desde la oficina recuerdan, eso sí, que su función se limita exclusivamente a cuestiones turísticas relacionadas con Palma. No gestionan problemas con hoteles, alojamientos o servicios situados en otros municipios de la isla.

Según explican, ya se han encontrado con casos de visitantes que llamaban para pedir ayuda con incidencias ajenas a su ámbito de actuación, como problemas con el check-in de un hotel fuera de la capital. Son situaciones que no pueden resolver desde este punto, centrado únicamente en informar sobre Palma.

Palma ya entra en modo temporada turística

La actividad que ya se vive en esta oficina turística de plaza de España confirma algo que en Mallorca se repite cada año: Palma empieza a recibir un flujo importante de visitantes incluso antes de Semana Santa y del inicio más fuerte de la campaña turística.

En un punto tan estratégico como la Estació Intermodal, la afluencia diaria de viajeros sirve además como termómetro del pulso turístico de la ciudad. Y a estas alturas de marzo, ese termómetro ya empieza a subir.