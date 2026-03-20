Domingo de cortes de tráfico y buses por la Fira de Son Ferriol y la Mitja Marató de Palma

La celebración el domingo de la XXXII Fira de Son Ferriol y la XXXIII Mitja Marató de Palma provocarán afectaciones en el tráfico de la ciudad y desvíos en algunas líneas de autobuses, en el marco del dispositivo especial diseñado por la Policía Local y la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Fira de Son Ferriol

En un comunicado este viernes, el Ayuntamiento de Palma ha relatado que, en el caso de Son Ferriol, la circulación al tráfico permanecerá cerrada en gran parte del núcleo urbano entre las 06:00 y las 18:00 horas, aproximadamente.

Las calles que se verán afectadas son la Avenida del Cid, Durán, Cabot, Soldado Moll Corró, Faust Bonafé, Llorenç Frau, Sant Joan de la Creu, Lleó XII, Escola Nacional, Sargento Sancho Mulet, La Blatera y María Anna Bonafé.

Además, con motivo de la celebración de la Feria de Son Ferriol, el servicio de transportes de la EMT habilitará un servicio lanzadera especial que conectará este núcleo con el hospital de Son Llàtzer.

XXXIII Mitja Marató Ciutat de Palma

Por otro lado, debido a la celebración de la XXXIII Mitja Marató Ciutat de Palma y la prueba de 10 kilómetros, se producirán restricciones a los vehículos en la zona del Passeig Marítim durante el tiempo que dure la carrera.

A partir de las 07:00 horas se cerrará la Avenida Gabriel Alomar en dirección a Porto Pi y, desde las 08:00, las afectaciones al tráfico se extenderán desde Porto Pi hacia el aeropuerto.

La reapertura de la vía en dirección al aeropuerto está prevista a las 13:30 horas, y a las 16:00 en sentido a Andratx.

Desvíos de la EMT

Por otro lado, con motivo de las afectaciones al tráfico debido al evento deportivo, la EMT desviará diversas líneas de autobús entre las 07:00 y las 16:00 horas, aproximadamente.

Las líneas afectadas serán la L1 (Portopí-Sindicat), L23 (s'Arenal | Parc Aquàtic - Plaça d’Espanya), L25 (s'Arenal - Plaça de la Reina | Catedral), L31 (Sant Jordi-Sindicat), L35 (Aquàrium - Plaça de la Reina | Catedral) y la A1 (Aeropuerto-Palma centro).

Además, la L30 (Marivent- Palau de Congressos) quedará sin servicio durante esta franja horaria.

Asimismo, en el aparcamiento del Parc de la Mar, la salida por la autovía permanecerá cerrada, habilitándose como alternativa de Antoni Maura hacia el Passeig de Sagrera.

Por su parte, el de Marquès de la Sènia no tendrá disponible la salida hacia el Passeig Marítim.