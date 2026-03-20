La Defensora de Palma recibe "múltiples quejas ciudadanas" relacionadas con los contenedores de basura

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha formulado este viernes una recomendación al Ayuntamiento tras constatar las "múltiples reclamaciones ciudadanas" que han llegado a su Oficina por la acumulación de residuos fuera de los contenedores, el depósito inadecuado de voluminosos, el deterioro de aceras y mobiliario urbano, y la quema intencionada de contenedores. Según ha señalado, todas estas quejas han sido admitidas a trámite.

Moilanen ha advertido de que estas incidencias "se distribuyen por toda la ciudad", aunque ha precisado que tienen una especial presencia en barrios como Camp Redó y Son Gotleu. La Defensora ha valorado de forma positiva la "agilidad y calidad" de los informes de Emaya y su rapidez a la hora de responder, pero ha remarcado que, pese a ello, "las incidencias persisten".

A su juicio, las actuaciones que se están llevando a cabo "no garantizan de manera eficaz la limpieza, la salubridad y la accesibilidad del espacio público", por lo que ha concluido que "algo no se está haciendo bien".

Durante su intervención, también ha llamado la atención sobre la dilación en la resolución de algunos casos y ha lamentado que para los vecinos afectados "la única alternativa es soportar estoicamente la situación". Del mismo modo, la Defensora ha reclamado "medidas eficaces" y "mecanismos más modernos para perseguir los delitos medioambientales".

"Situaciones injustas"

Moilanen ha puesto el foco ha sido la ubicación de los contenedores, en algunos casos muy próximos a las viviendas. En este sentido, ha advertido de que existen "situaciones injustas" para algunos vecinos y ha planteado posibles medidas compensatorias, como eliminar la tasa de residuos para los afectados o instalar aislamientos acústicos para minimizar las molestias derivadas tanto del ruido como del propio servicio.

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En su recomendación, Moilanen ha reclamado al Ayuntamiento que actúe para "acabar con la situación de vulneración de derechos de la ciudadanía" y que impulse una mejora del servicio. En este sentido, ha pedido protocolos internos de gestión de incidencias que documenten situaciones reiteradas de incivismo, más coordinación entre las áreas competentes, garantizar la accesibilidad en torno a las baterias de contenedores, cambios temporales de ubicaciones para "compartir de manera equitativa las molestias" e informar a la Oficina de cualquier actuación que se implemente.