Cort atribuye el retraso de las piscinas y el aparcamiento de s'Aigo Dolça a un "posible colapso" de la calle

El aparcamiento previsto en el nuevo edificio de las piscinas de s'Aigo Dolça se retrasa por los problemas detectados en la calle del mismo nombre, una vía que une la calle Federico García Lorca y el Passeig Marítim. El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha atribuido este viernes la demora a la aparición de un "posible colapso en el entorno de la calle", una incidencia detectada mientras se ejecutaban obras en la zona y que ha obligado a limitar el tráfico rodado por razones de seguridad.

Deudero ha explicado esta circunstancia durante su comparecencia en la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, celebrada a petición de Vox, para dar cuenta del estado del Plan municipal de Aparcamientos anunciado por el alcalde Jaime Martínez en julio de 2024. "El aparcamiento de s'Aigo Dolça está ligado a la finalización de las obras y a la problemática del posible colapso del entorno de la calle", ha señalado el regidor, que al final de la sesión ha concretado que se constató que una parte del asfalto "había cedido" por el paso de vehículos de gran tonelaje para las obras.

Este proyecto ha sufrido numerosos retrasos y sigue sin fecha de inauguración pese a que el Ayuntamiento señala que está concluido en un 99%.

La intervención de Deudero ha servido para repasar el calendario y la situación administrativa de los parkings incluidos en el citado plan 2024-2035. Pese a que entonces Martínez señaló que esta legislatura se pondrían en marcha la construcción de 13 aparcamientos, algunos de los cuales podrían estar finalizados en 2027, ninguno de ellos empezará a construirse este mandato salvo el previsto en Les Meravelles.

Esta primera fase de trece proyectos que sumarán 4.400 plazas se inscriben dentro de un programa más amplio de 26 aparcamientos. Según ha detallado Deudero, todavía se encuentran en fase administrativa, un trabajo que está llevando a cabo la empresa Doymo desde el pasado septiembre.

El regidor ha defendido la necesidad de esta red de estacionamientos con un discurso muy crítico hacia la anterior etapa municipal. A su juicio, se apostó por "dificultar la vida del ciudadano que usa su vehículo particular" y por "eliminar el coche del entorno urbano", sin planificar el crecimiento demográfico de Palma. "La gratuidad del bus no ha reducido el número de coches. Los coches no se han volatilizado", ha afirmado, para justificar la política de creación de nuevas plazas de aparcamiento.

En su repaso, Deudero ha indicado que el aparcamiento de Las Maravillas está iniciado; Eusebi Estada, Médico José Darder, Plaza Mediterráneo, Plaza Progreso, Via Roma, Plaza Barcelona y Plaza de Toros se encuentran en diferentes fases incluyendo informes previos de demanda y de movilidad, y alegaciones. Asimismo, el regidor ha señalado que Cort ha tenido que renunciar al aparcamiento de Tramuntana al comprobarse que el solar era de titularidad privada.

En su repaso, Deudero también se ha referido a la intención de su departamento de comprar en subasta un solar de Correos en Can Pastilla para hacer allí un párking, y ha recordado futuras actuaciones vinculadas a los desarrollos de GESA o el futuro Metropolitan.

La oposición ha cargado contra la falta de materializaciones. El regidor del PSOE, Óscar Cereijo, ha recordado que en julio de 2024 el equipo de gobierno anunció trece aparcamientos en marcha durante esta legislatura, algunos con horizonte de finalización en 2027, y ha reprochado que uno de ellos, el de Tramuntana, ya haya sido descartado.

También ha criticado la lentitud del expediente del aparcamiento de Médico José Darder: "Llevan un año y medio para resolver alegaciones".

Més per Palma: "Es márketing político"

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha acusado al PP de no ser capaz de materializar ninguno de sus compromisos. "No se ejecutará ni se pondrá una piedra esta legislatura", ha afirmado, antes de calificar el plan de aparcamientos de "humo" y "marketing político". La edil ecosoberanista también ha expresado su preocupación por el riesgo de colapso en s'Aigo Dolça.

Finalmente, ha advertido de que el "macroaparcamiento" previsto en el entorno de GESA "comprometerá la zona verde que reclaman los vecinos".

Deudero ha replicado que la tramitación administrativa es lenta y que el Ayuntamiento trata de agilizarla con asistencia técnica externa. "Desde julio de 2024 hasta marzo de 2026 hemos hecho un trabajo ímprobo, toda la parte administrativa y técnica que es necesaria", ha sostenido. Además, ha defendido que la ampliación de aceras o determinadas actuaciones urbanísticas deben acompasarse con la creación de aparcamientos, porque, en su opinión, prescindir de plazas sin alternativas "provoca el colapso de la ciudad".