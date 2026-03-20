Los conductores de galeras de Palma abrazan el modelo eléctrico pero rechazan conducir las mismas calesas que en Alcúdia: "Queremos que sean más señoriales"

Los conductores de galeras impulsadas por caballos de Palma confían en poder hacer efectiva la transición a las calesas de tracción eléctrica. La experiencia positiva que estos vehículos han dejado en Alcúdia, donde operan desde mediados del año pasado, ha motivado a los caleseros a abrazar un nuevo formato más sostenible y que no contempla el uso de animales, algo que ha venido generando críticas hacia el sector desde hace años. El presidente de la Asociación La Calesa Palma, Venancio Vargas, asegura que la idea de transicionar hacia el modelo eléctrico "es una iniciativa nuestra" y señala que podría hacerse realidad "el año que viene". Según ha señalado, serán 28 los conductores que se sumen al nuevo formato.

Los caleseros han iniciado las negociaciones con el Ayuntamiento de Palma tras varios años de diferencias evidentes entre ambas partes, acuciadas por la presión social y asociativa que se cernía sobre el sector por hacer uso de caballos en condiciones extremas de calor, sobre todo en verano. Sin embargo, el colectivo, que hasta hace poco rechazaba de plano la propuesta, está ahora dispuesto a abrazar el cambio de formato, animado en parte por las experiencias de algunos familiares de lo conductores de Palma que trabajan en Alcúdia y que han transmitido buenas sensaciones tras estar varios meses trabajando con los modelos eléctricos. Su presidente añade a los argumentos a favor del cambio que el sector ya no tendrá que hacer "de conejillo de indias".

Sin embargo, las conversaciones con el Consistorio no solo abarcan un cambio de modelo, también incluyen modificaciones en las licencias de los conductores. "Hemos presentado varios puntos para mejorar y modernizar el sistema de licencias, que no se toca desde antes de que yo naciera, son más antiguas que las de los taxis. Buscamos mejorar el servicio", explica Vargas. Según el presidente de los caleseros, que no ha concretado los puntos que están negociando con el Ayuntamiento, buscan "adaptar la estructura que hay a la actualidad".

Nuevos carruajes

Uno de los puntos que los caleseros sí que están exigiendo a Cort es un modelo de carroza diferente del que actualmente se está operando en Alcúdia. Vargas explica que los conductores quieren "galeras atractivas" y acordes a la estética de Ciutat. "Ya que no tienes el caballo, que es nuestro principal activo, algo que hace que vengan y se monten, al menos que sea más señorial", explica el presidente.

Estas nuevas calesas "las pagaremos nosotros", cuenta Vargas, que pone el acento sobre la importancia de conseguir ayudas económicas para que los conductores puedan abordar la adquisición de una carroza eléctrica sin comprometer su situación económica. "No da igual el color del partido o quien sea, solo pedimos que nos ayuden a encontrar subvenciones, aunque sea lo mínimo", explica.

La viabilidad del cambio a las calesas eléctricas pasa, apunta Vargas, por encontrar una fuente de financiación que apueste por la iniciativa: "Para hacerlo lo antes posible necesitamos financiación".

Por último, el presidente de los caleseros lanza un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de los caballos que a día de hoy todavía impulsan las galeras de Palma. "Los caballos están bien , pasan sus revisiones y todo. Ya hemos hablado con Bienestar Animal, tendremos varios meses para encontrarles un sitio".