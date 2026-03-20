Colapso en Porto Pi por la apertura de Pepco: largas colas para entrar en su primera tienda en Mallorca
La cadena de precios asequibles inaugura en Palma con gran expectación y gran afluencia de clientes en su estreno comercial
Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores
La llegada de Pepco a Mallorca ya es un hecho y su estreno no ha pasado desapercibido. La cadena ha abierto este viernes su primera tienda en la isla en el centro comercial Port Pi de Palma, en una jornada marcada por la expectación y por las largas colas de gente que se han formado en el momento de la apertura.
La inauguración del establecimiento ha despertado un gran interés entre los clientes, atraídos por la novedad y por el desembarco en la isla de una firma que ha ganado presencia en España con una oferta centrada en precios asequibles, moda básica, hogar y artículos de uso cotidiano. La imagen de las primeras horas ha sido la de una apertura con ambiente de gran estreno, con decenas de curiosos pendientes del arranque de la actividad.
Expectación desde primera hora
Minutos antes de abrir a las 10 de la mañana de este viernes, el exterior del centro comercial palmesano ya reflejaba que no se trataba de una inauguración más. Decenas personas aguardaban desde primera hora de la mañana para entrar en una tienda que había generado comentarios en los últimos días y que llegaba a Mallorca rodeada de interés entre quienes siguen de cerca las novedades comerciales.
Pepco ha abierto su primera tienda en Mallorca con un regalo de vales descuento para los cien primeros clientes que se ha quedado corto para los centenares de personas que esperaban la inauguración.
Una nueva opción de compra en Palma
Con esta apertura, Pepco suma una nueva propuesta al panorama comercial de Mallorca. Su modelo se apoya en una oferta amplia y muy enfocada al consumo diario, con productos de moda, pequeños artículos para el hogar, complementos y objetos de temporada a precios competitivos.
Pepco se estrena de este modo en Mallorca con una imagen de gran impacto comercial. La elección de Port Pi como ubicación para esta primera tienda refuerza además el peso de este centro comercial como uno de los polos de atracción de Palma.
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