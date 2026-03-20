Los buses nocturnos de Palma recuperan este viernes vigilantes de seguridad privada

La EMT de Palma recupera este viernes el servicio de vigilancia privada en las líneas nocturnas de autobús, un dispositivo que estará operativo durante un año en los trayectos N1, N2, N3 y N4. La medida supone la incorporación de personal de seguridad en el NitBus los viernes, sábados y vísperas de festivo.

El servicio se prestará en horario nocturno, entre las 23.30 y las 7.30 horas, y se desplegará con dos servicios de autobús, cada uno con un vigilante, durante las noches de viernes, sábado y vísperas de festivos.

La Mesa de Contratación de la EMT ha adjudicado el servicio a la empresa Unión Protección Civil S. L. El contrato tiene un valor estimado de 47.616 euros y un presupuesto base de licitación de 57.615 euros, con un plazo de ejecución de un año. Este nuevo contrato dará continuidad a un servicio que la empresa pública ofrece desde hace años.

Entre las funciones asignadas al personal de seguridad figuran mantener el orden dentro del vehículo y en la cola de acceso, evitar actividades incívicas y velar por la seguridad para garantizar la normal prestación del transporte público. También se contempla un control específico sobre las personas que intenten acceder al autobús bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, ya que, según el reglamento del servicio de transporte público de Mallorca, tienen prohibida la entrada a los vehículos.

Actuaciones preventivas

Además, los vigilantes deberán desarrollar actuaciones preventivas ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad del autobús, de los usuarios, de los trabajadores o de las instalaciones. Antes de comenzar cada servicio, tendrán que pasar por el centro de control para recoger la documentación correspondiente e iniciar el parte de incidencias. Al término de la jornada, deberán entregar a la EMT un informe con lo ocurrido durante el trayecto.

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La empresa pública justifica esta contratación en que no dispone actualmente de personal propio habilitado para realizar tareas de seguridad privada, por lo que ha recurrido a una empresa homologada que aporte vigilantes cualificados y acreditados conforme a la normativa vigente.