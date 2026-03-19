Vecinos del Paseo Marítimo de Palma denuncian fiestas con pirotecnia en un local de ocio nocturno de la nueva vía

La Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma ha denunciado públicamente la promoción en redes sociales de un establecimiento de ocio nocturno de la zona en la que se anuncian fiestas en el interior del local utilizando bengalas o dispositivos pirotécnicos. Los vecinos advierten de que este tipo de prácticas recuerda a incidentes trágicos ocurridos en Europa, como el que provocó decenas de víctimas mortales en un local de ocio en Suiza.

Según la entidad vecinal, el uso de artefactos pirotécnicos en espacios cerrados y con gran afluencia de público supone un riesgo evidente para la seguridad, ya que ha estado en el origen de algunos de los incendios más graves registrados en locales de ocio del continente.

La preocupación aumenta, además, por la situación administrativa del establecimiento, que, según la información disponible, operaría con licencia de “café concierto”, una categoría que no permite espectáculos con pirotecnia ni efectos similares en el interior.

Asimismo, los vecinos alertan de que el local no dispone de salidas de emergencia adicionales, lo que incrementaría de forma considerable los riesgos en caso de incidente.

Ante esta situación, la Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma solicita una actuación inmediata de las autoridades competentes —entre ellas el Ayuntamiento de Palma, la Autoridad Portuaria de Baleares y los servicios de inspección— para frenar este tipo de prácticas que, aseguran, ponen en peligro tanto a los clientes como a los residentes de la zona.

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Finalmente, la asociación subraya que este modelo de ocio no debería tener cabida en el nuevo Paseo Marítimo, al considerar que va en contra del esfuerzo de inversión público-privada que se está realizando para mejorar el entorno.