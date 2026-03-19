Así será el polideportivo Germans Escalas de Palma después de una renovación total de 6,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Palma ha presentado el proyecto de reforma integral del polideportivo municipal Germans Escalas, una actuación que supondrá una inversión superior a los 6,2 millones de euros y que se desarrollará en dos fases con el objetivo de renovar por completo las instalaciones sin interrumpir el servicio.

Durante la presentación, el alcalde, Jaime Martínez , ha destacado que esta intervención “pondrá fin a años de dejadez” y permitirá dotar a la ciudad de “unas instalaciones de primer nivel”. Martínez ha subrayado, además, que en los últimos 15 años no se habían realizado inversiones significativas en la piscina, lo que ha derivado en un deterioro progresivo y en la necesidad de una actuación integral.

El proyecto responde a una situación crítica detectada en julio de 2025, cuando el Institut Municipal de l’Esport (IME) se vio obligado a cerrar de forma preventiva la zona de piscinas tras un informe técnico que alertaba de riesgos estructurales para los usuarios. Desde entonces, el resto del complejo ha continuado en funcionamiento, mientras el consistorio activó un plan de reubicación para los afectados.

Recreación de la nueva piscina / Ayuntamiento de Palma

La reforma contempla la renovación total de las instalaciones, con mejoras en seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. Entre las principales deficiencias detectadas figuran problemas estructurales en el forjado de la piscina, graves filtraciones y carencias en materia de accesibilidad, especialmente en vestuarios y acceso al vaso.

La Fase I, con una inversión de 2,35 millones de euros y un plazo estimado de 18 meses, se centrará en la zona de piscinas y vestuarios. Incluye la ampliación de estos últimos en un 74%, pasando de 238 a más de 420 metros cuadrados, así como la renovación integral de las piscinas de enseñanza y competición. También se reforzará la estructura, se instalarán sistemas de cloración salina y se mejorarán la climatización y los pavimentos.

Durante esta fase, no se prevé el cierre total del polideportivo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio. Además, se han habilitado alternativas para los usuarios, como la ampliación del gimnasio de Son Hugo.

Los nuevos vestuarios serán más amplios que los anteriores / Ayuntamiento de Palma

La segunda fase se centra en la cubierta, climatización, instalaciones y accesos

La Fase II, con una inversión de 3,89 millones de euros, permitirá completar la modernización del recinto con actuaciones en la cubierta, sistemas de climatización, instalaciones eléctricas y accesos exteriores. También se ampliarán las gradas del pabellón y se renovará la pista deportiva.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra, autor del nuevo edificio del SOCIB, cuya propuesta permitirá adaptar el complejo a los estándares actuales y convertirlo en un referente deportivo en la ciudad.

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El alcalde concluyó destacando el compromiso del Ayuntamiento de Palma con el deporte como herramienta de cohesión social, así como con la mejora y creación de nuevas infraestructuras en distintos barrios de Palma. Según afirmó, la reforma de Germans Escalas “era urgente y necesaria” y garantizará el futuro del equipamiento con unas instalaciones “modernas, seguras y completamente renovadas”.