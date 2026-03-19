El PP responde con silencio a las críticas por las bajas del padrón y el desalojo de la antigua cárcel de Palma

La comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada este jueves ha estado marcada por el silencio de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, en dos debates sobre las bajas del padrón de personas vulnerables y el desalojo de la antigua cárcel. Las dos mociones han sido planteadas por Podemos y en ambas ocasiones el PP se ha limitado a sumar sus votos a los de Vox para tumbarlas: la primera instaba al Ayuntamiento de Palma a paralizar "inmediatamente" los desempadronamientos y la segunda a suspender el desalojo de la prisión. El PSOE y Més per Palma las han respaldado.

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, ha defendido que "toda persona tiene derecho y obligación de empadronarse tenga o no vivienda" y ha reprochado al gobierno municipal la falta de explicaciones. Xisco Ducrós, del PSOE, ha afeado a Roca su silencio y ha denunciado que ni ella ni el alcalde han aclarado cómo se ha estado gestionando el padrón. "Les han privado de asistencia sanitaria, educación y derecho al voto", ha sostenido.

Desde Més per Palma, Miquel Àngel Contreras ha reclamado "transparencia" y ha alertado de que estos procedimientos pueden dejar a personas vulnerables sin derechos básicos.

En la segunda proposición, PP y Vox han vuelto a unir sus votos para rechazar un texto que reclamaba suspender el desalojo de la antigua cárcel de Palma, donde residen más de 200 personas, hasta evaluar adecuadamente su situación social y garantizar una alternativa habitacional.

Muñoz ha denunciado que el Ayuntamiento no ha hecho "un censo real" de las personas que viven en el inmueble y ha advertido de que quienes han quedado fuera "no existen": "No les han dejado entrar y se han quedado a dormir fuera". También ha cuestionado que se haya invocado la seguridad sin que exista "ni un informe de Servicios Sociales".

"Ni una palabra"

Contreras ha acusado al equipo de gobierno de actuar sin planificación: "Primero les han dicho que se vayan y después han preguntado si alguien tiene pisos". Por su parte, la socialista Silvana González ha resumido el malestar de la oposición por la ausencia de explicaciones: "Hoy hemos tenido a la responsable de Servicios Sociales, al antiguo responsable de Seguridad Ciudadana y al nuevo, y ni una palabra al respecto. Es vergonzoso", ha dicho en alusión a Llorenç Bauzá y a Miguel Busquets.

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De este modo, la comisión se ha cerrado con el mismo patrón en ambos asuntos: críticas en bloque de la oposición de izquierda, respaldo de Vox a la línea del gobierno y silencio de Roca mientras su partido se ha limitado a tumbar las dos iniciativas.