Palma pone en marcha las calesas eléctricas tras lograr el apoyo mayoritario de los conductores
El Consistorio ha recibido la propuesta formal de los conductores en la que expresan su predisposición al cambio tras un proceso de diálogo
Cort ha iniciado los trámites para implantar galeras de tracción eléctrica en Palma, tras alcanzar un respaldo mayoritario entre los conductores, según han informado fuentes municipales.
La iniciativa, que en un principio había sido rechazada por Cort, se enmarca en el proceso de diálogo abierto en los últimos años entre el sector y la administración local para introducir cambios en el servicio, en línea con criterios de sostenibilidad y bienestar animal.
En este contexto, los conductores han trasladado una propuesta formal en la que muestran su disposición a abordar la transición de forma voluntaria. Este posicionamiento llega tras las conversaciones mantenidas desde el inicio de la legislatura.
Por su parte, el Ayuntamiento ha comenzado a estudiar las modificaciones normativas necesarias para permitir la implantación de este tipo de vehículos, un paso previo a su posible puesta en marcha.
El objetivo es que las galeras eléctricas puedan entrar en funcionamiento lo antes posible, aunque los plazos dependerán tanto de los cambios regulatorios como del desarrollo del propio proceso con el sector implicado.
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