Podemos Palma acusa al alcalde de "alimentar una narrativa del pánico" al decir que migrantes llegados en patera van a la antigua cárcel

La portavoz de Podemos Palma, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de alimentar "una narrativa del pánico" con sus declaraciones del pasado miércoles sobre la llegada a la antigua cárcel de migrantes que cubren el trayecto desde Argelia en patera. La concejala niega que se trate de un fenómeno generalizado y lo limita a un caso "muy concreto" ocurrido la madrugada del pasado viernes, cuando dos jóvenes llegaron a este inmueble tras desembarcar en la zona de Llucmajor.

Muñoz explica que uno de ellos, de unos 30 años, se encontraba en mal estado y fue trasladado al hospital, mientras que el otro aseguró ser menor de edad. Sobre este último, afirma que desde entonces no han vuelto a tener noticias y expresa su inquietud por su paradero. "Nos preocupa, no sabemos qué ha pasado con el menor, si recibe atención y dónde está", señala.

La portavoz de Podemos relata que, tras la intervención de la Policía Local, se avisó a la Policía Nacional y al joven se le abrió un expediente de expulsión. A su juicio, esta actuación resulta especialmente grave si, como manifestó el propio chico, era menor de edad. "Se supone que a los menores no se les abre un expediente de expulsión", advierte.

Muñoz señala además que, en caso de que una persona indocumentada asegure ser menor, las autoridades deben incorporarla a los circuitos de protección o someterla a una prueba de determinación de edad. Sin embargo, desconoce si este procedimiento llegó a realizarse y teme que pueda ser objeto de "una devolución en caliente sin haber comprobado su edad".

Un episodio concreto

En este contexto, Muñoz reprocha al alcalde que haya generalizado a partir de un episodio concreto. "Ha lanzado un mensaje que alimenta una narrativa del pánico, como si todos los que llegan en patera vinieran a la antigua prisión", critica.

Martínez manifestó el miércoles que algunos migrantes procedentes de Argelia conocen la dirección de la antigua cárcel por residentes que ya viven en su interior. En todo caso, indicó que no pueden acceder porque el control policial dispuesto en los accesos desde hace casi un mes se lo impide.