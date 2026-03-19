El Gobierno da un nuevo paso hacia la futura Ciudad de la Justicia de Palma

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a licitación la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos de Son Pardo que acogerán la futura Ciudad de la Justicia de Palma. Un trámite con el que da un nuevo impulso a un proyecto que busca concentrar la planta judicial de Palma en un único complejo.

La actuación se desarrollará en una parcela junto al hipódromo, después de que hace un año el Gobierno adquiriera buena parte de estos terrenos. El objetivo es disponer de suelo urbano suficiente para construir la futura Ciudad de la Justicia, que permitirá reordenar unos servicios judiciales hoy repartidos en distintos edificios de la ciudad.

Según la justificación del proyecto, los órganos judiciales de Palma sufren "una excesiva dispersión y carencias de espacios suficientes y adecuados". En la actualidad, el Ministerio gestiona nueve inmuebles en Ciutat que "presentan deficiencias en relación con la normativa técnica exigible" y carecen de capacidad para asumir la creación de nuevos órganos a corto y medio plazo.

La licitación tiene un presupuesto base de 353.929 euros y un plazo de ejecución de doce meses. El contrato incluye también todos los estudios y documentos precisos para la evaluación ambiental y el estudio de impacto territorial.

La memoria justificativa subraya que existe "una gran necesidad de crear nuevos órganos judiciales" en las jurisdicciones de Primera Instancia, Contencioso-Administrativo, Penal y Social, dada la carga de trabajo actual. El futuro desarrollo urbanístico afectará a una superficie aproximada de 198.618 metros cuadrados, mientras que el presupuesto estimado de las obras de urbanización asciende a 10,96 millones de euros.

Un amplio abanico de juzgados

La futura Ciudad de la Justicia acogerá los Tribunales de Instancia de la jurisdicción civil, con áreas de Civil, Familia, Infancia y Capacidad, Social, Mercantil y Contencioso-Administrativo, para un total de 44 jueces, con una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados. También reunirá los Tribunales de Instancia de la jurisdicción penal —Instrucción, Violencia sobre la Mujer, Vigilancia de Infancia-Adolescencia, Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria—, con 33 jueces y unos 15.000 metros cuadrados. A ello se sumará la Fiscalía, con una superficie prevista de 2.500 metros cuadrados.

El Ministerio asumirá la totalidad de los gastos y costes de gestión, promoción y desarrollo del suelo, un paso con el que el Gobierno intenta hacer avanzar por fin una infraestructura llamada a acabar con la dispersión judicial de Palma.