Vandalizan con pintura roja el monolito de sa Feixina
El monumento franquista al crucero 'Baleares' sufre otro ataque tras haber sido blindado por PP y Vox
El monolito de sa Feixina ha sido vandalizado.Varias manchas rojas cubren la parte delantera el monumento al crucero ‘Baleares’.
Esta no es la primera vez que el polémico monumento sufre ataques. El ayuntamiento de Palma lo blindó contra el derribo hace pocos meses otorgándole la “máxima protección”. Además, PP y Vox rechazaron calificarlo como “franquista” y promover su retirada del espacio público tras votar en contra de una proposición no de ley (PNL) que buscaba instar al Govern a hacerlo.
Por otra parte, hace pocas semanas Memòria de Mallorca consiguió recaudar en solo 24 horas el dinero necesario para sufragar las costas judiciales impuestas por el Tribunal Supremo por el proceso judicial abiertos para promover el derribo del monolito.
