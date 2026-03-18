Sindicatos de la Policía Local de Palma amenazan con nuevas movilizaciones por el "bloqueo" con el Plan de Ordenación

Los sindicatos CCOO, CSIF y SPPME han denunciado el "bloqueo" del Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma tras las primeras reuniones mantenidas con el nuevo regidor de Seguridad Ciudadana y Función Pública, Llorenç Bauzá. Las organizaciones aseguran que la negociación continúa encallada y advierten de que, si no se producen avances reales, retomarán las movilizaciones en abril.

En un comunicado conjunto, los representantes sindicales sostienen que la situación "ha quedado al descubierto" y afirman que "la realidad es cruda: el Plan de Ordenación está bloqueado". Según exponen, el principal obstáculo se encuentra en el área de Recursos Humanos, ya que, aseguran, la responsable del departamento se niega a firmar la propuesta.

Para los sindicatos, esta situación supone "un incumplimiento directo del compromiso del alcalde". En este sentido, elevan el tono y aseguran que "ya nos han engañado una vez, y no vamos a permitir que nos engañen una segunda". También sostienen que "la palabra del alcalde está en entredicho mientras un despacho técnico sea capaz de frenar las mejoras que este colectivo merece".

Las tres centrales habían previsto inicialmente una gran movilización para el próximo 26 de marzo, pero han optado por modificar su estrategia tras los cambios en las regidorías. Así, han decidido conceder un margen de tiempo a los nuevos responsables municipales para que intenten desbloquear la situación y aportar una solución.

Pese a ello, remarcan que esta decisión no supone una renuncia a la protesta. Según señalan, "no es una tregua indefinida", sino "una pausa para evaluar la capacidad de gestión del nuevo regidor". El aviso es claro:"“Si no hay hechos, volveremos a la calle con más fuerza".

Los sindicatos subrayan además que sus reivindicaciones para el futuro Plan de Ordenación siguen siendo las mismas y las califican de irrenunciables. Entre ellas, reclaman "un sueldo digno para todos", mediante un incremento salarial lineal que reconozca la penosidad y la responsabilidad del trabajo policial, así como la igualdad de condiciones laborales entre todas las unidades.

En concreto, exigen "misma jornada y mismos horarios para todas las unidades" y rechazan que se mantengan diferencias entre compañeros. "Se acabaron los agravios comparativos entre compañeros", remarcan en el comunicado.

Las organizaciones firmantes defienden que la presión sindical es, a su juicio, la única vía para forzar una respuesta de la administración. Frente a quienes, según dicen, se conforman con "migajas" o con "acuerdos de escaparate", los tres sindicatos insisten en reclamar "mejoras económicas reales y estructurales".

"Plan de Ordenación o manifestación"

Por ello, advierten de que, si el nuevo equipo municipal no aprovecha este margen para cumplir lo prometido, la respuesta del colectivo será contundente. "La unión es nuestra única fuerza; la dignidad, nuestra única meta", concluye el comunicado.

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Los sindicatos emplazan así a la plantilla a una nueva fecha clave: el 15 de abril, jornada para la que lanzan un mensaje inequívoco: "Plan de Ordenación o manifestación".