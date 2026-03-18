El PSOE de Palma pide una investigación interna por los" desempadronamientos de oficio ejecutados por Cort"

El PSOE de Palma ha exigido este miércoles la apertura de una investigación interna para aclarar los "desempadronamientos masivos de oficio" que, según denuncia, está llevando a cabo el Ayuntamiento de Palma. Los socialistas aseguran que, entre 2024, 2025 y los dos primeros meses de 2026, Cort ha dado de baja en el padrón a 14.893 personas, una cifra que consideran "sin precedentes" y que, advierten, puede acarrear la pérdida de derechos básicos como la asistencia sanitaria, la escolarización o el derecho al voto.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Xisco Ducrós, ha cargado duramente contra la actuación del equipo de gobierno municipal. "Lo que está ejecutando el alcalde Martínez no es gestión, es una estrategia clara de persecución", ha afirmado. A su juicio, la magnitud de estas bajas padronales equivale a "eliminar de un plumazo a la mitad del barrio de Pere Garau".

Ducrós ha calificado la situación de "extrema gravedad" y ha sostenido que Palma se encuentra ante "un desahucio colectivo administrativo sin precedentes”. En este sentido, denunció que la retirada del padrón tiene efectos directos sobre la vida de las personas afectadas. “Al quitarles el padrón, Partido Popular y Vox niegan el acceso al médico, a la escuela y también su derecho a votar", ha asegurado. "Martínez está haciendo imposible vivir en Palma para quien tiene más dificultades y, en lugar de plantear soluciones, los expulsa de su propia ciudad", ha añadido.

Los socialistas vinculan este aumento de las bajas de oficio con las reiteradas peticiones formuladas por Vox en el pleno municipal para "depurar" el padrón. También lo relacionan con la decisión del Ayuntamiento de "solicitar listados de personas en situación de emergencia social con el objetivo de desempadronarlas", una práctica que, según el PSOE, no se había producido hasta ahora.

“Desde el Partido Socialista exigimos una investigación inmediata. Los derechos humanos en Palma no pueden depender del capricho de un alcalde que gobierna solo para unos pocos”, señaló Ducrós.

Según los datos recabados por el PSOE a través de una solicitud de información municipal, la evolución de las bajas padronales de oficio en los últimos años refleja un repunte notable a partir de 2024. Mientras que en 2021 se registraron 5.406 bajas, en 2022 fueron 3.533 y en 2023 descendieron hasta 2.614. La cifra volvió a dispararse en 2024, con 6.475 bajas, y aumentó de nuevo en 2025, hasta las 7.339. En los dos primeros meses de 2026 ya se contabilizan 1.079.

Una aceleración "anómala"

A juicio del PSOE, estos datos muestran una aceleración "anómala" en la depuración del padrón. En 2024, las bajas casi triplicaron las registradas un año antes, mientras que en apenas enero y febrero de 2026 ya se ha alcanzado cerca de la mitad de todas las bajas practicadas durante 2023.

La formación socialista recuerda que los ayuntamientos están obligados por ley a mantener actualizado el padrón municipal, pero sostiene que el volumen de bajas registrado en Palma durante los últimos dos años y el inicio de 2026 exige explicaciones políticas y administrativas. Además, advierte de que una reducción de casi 15.000 personas inscritas puede tener también consecuencias en la representación institucional de la ciudad, hasta el punto de que esa cifra podría equivaler, según apuntan, a "dos o tres regidores".

Cort: "Cumplimos con la normativa"

El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha defendido que los datos citados por los socialistas "son de bajas en el padrón por expediente, que son aquellas que afectan a personas empadronadas en un domicilio en el que no residen". Se trata, según el Consistorio, "de cumplir con la normativa vigente".

El alcalde Jaime Martínez también se ha referido a esta cuestión este miércoles. "El padrón es algo vivo y la administración tiene la obligación de actualizarlo. Se puede hacer de oficio o a instancias de los propietarios, que es lo habitual. Hay propietarios que se han encontrado con quince personas empadronadas en su vivienda porque no se ha revisado", ha ilustrado.

"No se ha hecho nada más que lo que marca la ley. Tenemos que tener un padrón real, no podemos tener a gente empadronada donde no vive. Hay pequeños fraudes para aprovecharse del descuento de residente y nuestra obligación es tener un padrón actualizado", ha argumentado Martínez.

Asimismo, ha mostrado su extrañeza por el hecho de que "el Ayuntamiento tiene contabilizados a 485.000 empadronados, pero el Ministerio los ha rebajado este año a 435.000". Es decir, ha señalado el alcalde, "han eliminado a 50.000 personas del padrón y me gustaría saber en base a qué lo hace y por qué lo hace".