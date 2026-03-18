Palma presenta el proyecto ganador para convertir el antiguo cine Metropolitan en un gran centro multiservicios en Pere Garau

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado este miércoles el proyecto arquitectónico ganador para transformar el antiguo cine Metropolitan en un centro multiservicios que integrará distintos equipamientos públicos en el barrio de Pere Garau. La propuesta prevé recuperar "uno de los cadáveres urbanos que nos encontramos cuando llegamos" y convertirlo en un edificio abierto al barrio, con usos asistenciales, administrativos, sanitarios, educativos y culturales.

Martínez ha destacado que se trata de "uno de los equipamientos de barrio más importantes de los últimos 25 años en el barrio más poblado de Palma", y ha subrayado que Pere Garau "se lo merecía". El proyecto contempla una superficie construida de unos 7.200 metros cuadrados y una inversión estimada de 14,3 millones de euros, a los que se suma la adquisición del solar, cerrada el año pasado por 3,6 millones de euros.

Al concurso se han presentado catorce propuestas "todas ellas de una alta calidad". El proyecto ganador ha sido el del equipo formado por Joan Fortuny y Martín Sanz, al que el alcalde ha trasladado su enhorabuena. La propuesta apuesta por un sistema constructivo que combina hormigón y madera y que ofrece "una gran capacidad de adaptación a los diferentes usos previstos".

Recreación del futuro Metropolitan. / Cort

Martínez ha remarcado que uno de los principales retos del encargo era precisamente la variedad de equipamientos que debían encajarse en un mismo edificio. En este sentido, ha valorado que la solución ganadora resuelve esta complejidad "de una manera muy adecuada y flexible", permitiendo incluso futuras readaptaciones si las necesidades cambian con el tiempo.

El nuevo edificio se concibe como un espacio abierto al barrio, integrado en la trama urbana de Pere Garau, una zona en la que residen unas 30.000 personas. La propuesta incluye un atrio abierto a la calle y un pequeño pulmón verde en la parte posterior.

Según ha explicado el alcalde, el proyecto "resuelve muy bien su relación con el entorno", se integra en el barrio y crea "un nuevo punto de encuentro para los ciudadanos".

Nueve plantas

El edificio contará con tres plantas soterradas destinadas a aparcamiento y seis plantas sobre rasante. En la planta baja, la segunda y la tercera se ubicarán los usos más estables y los servicios públicos que requieren espacios definidos. Entre ellos figuran la nueva comisaría de Pere Garau, una unidad básica de salud, una escoleta de 0 a 3 años, una nueva oficina de atención ciudadana, un centro de día y una sala de conferencias.

Las tres plantas restantes tendrán un carácter más flexible para adaptarse a las necesidades futuras. En ellas se habilitarán aulas, salas polivalentes y espacios para entidades y servicios comunitarios, como un casal de barrio, un centro para personas mayores y una biblioteca.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la incorporación de terrazas, zonas de sombra y espacios ventilados en los distintos niveles del edificio. Además, la parte posterior de la parcela quedará libre de edificación y se convertirá en un espacio abierto ajardinado. El diseño escalonado del inmueble permitirá también la creación de terrazas verdes y deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, este patio interior conecte con otros equipamientos próximos.

"La propuesta se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con la previsión de alcanzar un consumo energético prácticamente nulo", ha celebrado el alcalde.

En cuanto al calendario, el Ayuntamiento de Palma prevé redactar el proyecto definitivo a lo largo de 2026, licitar las obras en 2027 y ejecutar los trabajos en un plazo aproximado de 18 meses. El alcalde aseguró que ya existe dotación presupuestaria este año para que la iniciativa "empiece a caminar".

Martínez ha defendido que se trata de una de las mayores inversiones municipales destinadas a un barrio en los últimos años y ha señalado que permitirá, además, dejar de asumir alquileres de servicios como la biblioteca o el casal de barrio. "Es una inversión de futuro", ha resumido.

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El Ayuntamiento también quiere que el nuevo edificio conserve la memoria del antiguo cine Metropolitan. Por ello, el futuro centro contará con espacios abiertos y con un área de interpretación que recordará la historia de este emblemático inmueble, que durante medio siglo formó parte de la vida del barrio.