Martínez asegura que algunos migrantes que llegan en patera desde Argelia "van directamente a la antigua cárcel"
Cort eleva el número de personas censadas en esta instalación hasta las 226
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento tiene constancia de que algunos de los migrantes que llegan a la isla en patera se dirigen a la antigua cárcel con el propósito de pernoctar allí. Asimismo, el primer edil ha señalado que el Consistorio ha corregido el censo de ocupantes de esta instalación al alza: de los 206 contabilizados inicialmente a 226, veinte más.
El alcalde ha señalado que algunos migrantes procedentes de Argelia conocen la dirección de la antigua cárcel por residentes que ya viven en su interior. En todo caso, ha indicado que no pueden acceder porque el control policial dispuesto en los accesos desde hace casi un mes se lo impide.
"Sabemos que gente en patera va directamente el mismo día que llegan a la antigua cárcel porque ya la tienen localizada y se comunican desde aquí a Argelia con el móvil", ha manifestado Martínez. Se trataría de migrantes que desembarcan en algún punto de la isla escapando de la vigilancia de la Guardia Civil.
Por otro lado, el Consistorio ha incrementado el censo de personas residiendo en el inmueble en veinte personas más hasta contabilizar 226. En este sentido, el alcalde ha indicado que el proceso de desalojo sigue en marcha. "Se ha comunicado a casi la totalidad la necesidad de desalojo para la recuperación posesoria del inmueble. Cuando acabe el periodo de presentación de alegaciones, empezará el plazo para que se vayan voluntariamente.
Alojamientos temporales
Asimismo, ha informado de que a día de hoy Cort no tiene constancia de que se haya producido alguna salida voluntaria. "Cuando acaben los plazos administrativos se irá al juzgado", ha indicado el primer edil.
Martínez ha reiterado que se ofrecerán "alojamientos temporales" a los ocupantes de la antigua cárcel que cumplan con los requisitos que marca la normativa municipal. "Visto el perfil es difícil que mayoritariamente cumplan con estas condiciones", ha advertido.
En cuanto a otras soluciones temporales, ha manifestado que el Consistorio está valorando diferentes opciones de alojamientos que ofreció el Obispado, también temporales.
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