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Instalaciones deportivas

El IME adquiere nuevas porterías de waterpolo y elevadores acuáticos portátiles para Son Hugo

Un equipo infantil de waterpolo junto a las nuevas porterías, en Son Hugo. | AJUNTAMENT DE PALMA

Un equipo infantil de waterpolo junto a las nuevas porterías, en Son Hugo. | AJUNTAMENT DE PALMA

Redacción Palma

Palma

El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha llevado a cabo varias actuaciones de mejora en las instalaciones de Son Hugo, con el objetivo de reforzar la seguridad, modernizar los equipamientos y garantizar la accesibilidad de todos los usuarios.

En concreto, se han incorporado dos nuevas porterías reglamentarias de waterpolo en las piscinas municipales. Estas equipaciones se destinarán tanto a entrenamientos como a competiciones oficiales. Además, se ha adquirido un nuevo elevador acuático portátil para las piscinas, que permitirá a las personas con movilidad reducida acceder a la instalación. Con esta incorporación, el recinto pasa a disponer de un total de dos elevadores.

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