Instalaciones deportivas
El IME adquiere nuevas porterías de waterpolo y elevadores acuáticos portátiles para Son Hugo
Palma
El Institut Municipal de l’Esport (IME) ha llevado a cabo varias actuaciones de mejora en las instalaciones de Son Hugo, con el objetivo de reforzar la seguridad, modernizar los equipamientos y garantizar la accesibilidad de todos los usuarios.
En concreto, se han incorporado dos nuevas porterías reglamentarias de waterpolo en las piscinas municipales. Estas equipaciones se destinarán tanto a entrenamientos como a competiciones oficiales. Además, se ha adquirido un nuevo elevador acuático portátil para las piscinas, que permitirá a las personas con movilidad reducida acceder a la instalación. Con esta incorporación, el recinto pasa a disponer de un total de dos elevadores.
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
- Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas