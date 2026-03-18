Critican el "sobrecoste económico" de la peatonalización de la calle Nuredduna

La asociación vecinal Flipau amb Pere Garau ha cargado contra los efectos de la peatonalización de la calle Nuredduna, ejecutada en 2022, y ha lamentado tanto sus "consecuencias negativas" a nivel urbanístico como el "sobrecoste económico" que, a su juicio, arrastra para la ciudad. El colectivo denuncia que este jueves arrancan nuevas obras en la plaza de las Columnas para tratar de corregir parte de los problemas generados por la peatonalización.

Según expone la entidad, la intervención impulsada por el anterior equipo de gobierno afectó de forma notable a la plaza de las Columnas y a su entorno, con un resultado que consideran perjudicial desde el punto de vista patrimonial, funcional y de movilidad. En este sentido, sostienen que "se ha roto la armonía y la sensibilidad estética del creador de la plaza, Guillem Forteza, en 1934".

La asociación pone el foco en la desaparición de elementos que, a su entender, eran clave para la conectividad peatonal. En concreto, critica que la actuación eliminó los dos pasos de cebra que enlazaban la plaza con las calles Nicolau de Pacs y Barceló i Combis, algo que, aseguran, ha supuesto "romper la continuidad de peatones" en la zona.

Además, Flipau amb Pere Garau reprocha que el rediseño de Nuredduna no haya permitido incorporar un carril bici, pese a que recuerdan que esta era la opción "más votada de la ciudad" en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). La entidad considera que la reforma ha generado también dificultades para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Otro de los puntos más críticos del comunicado es la concentración del tráfico pesado en un único carril a su paso por plaza Columnas. La asociación asegura que la peatonalización de Nuredduna ha desviado y multiplicado el tráfico en el tramo comprendido entre Nicolau de Pacs y Francesc Manuel de los Herreros, lo que estaría provocando un deterioro creciente del pavimento. En palabras del colectivo, esta situación ha generado "un socavón cada día más extenso y profundo en los adoquines de la plaza".

La entidad subraya que este adoquinado se mantuvo en buen estado durante más de dos décadas, entre 2001 y 2022. En la actualidad, señala, por este punto circulan seis líneas de autobús de la EMT —las líneas 4, 5, 16, 39, 40 y la nocturna 3—, todas ellas obligadas a utilizar el carril interior debido a la geometría de la curva.

En su balance económico, la asociación recuerda que el Ayuntamiento invirtió en 2001 1,3 millones de euros en la rehabilitación de la plaza de las Columnas, una actuación que incluyó un adoquinado de calidad preparado para soportar el tráfico de una rotonda. Frente a ello, indica que la remodelación de Nuredduna y Columnas, finalizada en 2022, ascendió a 2,1 millones de euros.

Informe de la EMT

A ello suma el coste derivado del desvío del transporte público. Siempre según la asociación, un informe de la EMT ya desaconsejaba la peatonalización total y advertía de que trasladar el paso de los autobuses de Nuredduna a Aragó y Nicolau de Pacs suponía "un sobrecoste para la ciudad de 215.531,77 euros al año y para siempre".

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Flipau amb Pere Garau concluye que, tras meses de reasfaltado en el tramo no peatonalizado, las nuevas obras que comienzan ahora evidencian la necesidad de corregir los efectos de una actuación que consideran fallida. A juicio de la asociación, la intervención no solo ha alterado un espacio con valor patrimonial, sino que también ha empeorado la movilidad y ha incrementado el gasto público.