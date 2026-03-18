Cort inicia los trabajos de mejora del pavimento en la plaza de las Columnas de Palma
Las obras durarán aproximadamente una semana e implicarán afectaciones puntuales al tráfico rodado
El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructuras, ha iniciado este miércoles los trabajos de reparación y mejora del pavimento en la plaza Francesc García Orell, conocida popularmente como plaza de las Columnas. Las obras se ejecutarán en dos fases para reducir al máximo la afectación al tráfico, manteniendo en todo momento habilitado al menos un carril de circulación.
La primera fase, ya en marcha, afecta al carril interior de la plaza y se prolongará hasta el viernes. La segunda, correspondiente al carril exterior, se llevará a cabo entre los días 25 y 27 de marzo.
La intervención consiste en la sustitución del actual pavimento por asfalto, manteniendo el adoquín en la franja lateral. Esta solución se adopta debido al deterioro que sufre el suelo actual por el paso continuado de vehículos pesados, especialmente en la zona curva de la rotonda.
"Con esta actuación, el Consistorio mejora la comodidad y seguridad de la circulación en este punto, dando respuesta a demandas de los usuarios y contribuyendo a un mantenimiento más eficiente de la vía pública", ha informado Cort en una nota de prensa.
Críticas a la peatonalización de Nuredduna
Precisamente la asociación vecinal Flipau amb Pere Garau ha criticado este miércoles que estas obras se producen "para corregir" parte de los problemas generados por la peatonalización de la calle Nuredduna.
Según expone la entidad, la intervención impulsada por el anterior equipo de gobierno afectó de forma notable a la plaza de las Columnas y a su entorno, con un resultado que consideran perjudicial desde el punto de vista patrimonial, funcional y de movilidad. En este sentido, sostienen que "se ha roto la armonía y la sensibilidad estética del creador de la plaza, Guillem Forteza, en 1934".
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