Amics de la Terra rechaza la replantación de la plaza Llorenç Villalonga propuesta por Cort: "Es falso que sea consensuada"

Amics de la Terra de Mallorca ha mostrado su rechazo frontal al proyecto municipal de replantación previsto para la plaza Llorenç Villalonga de Palma y ha acusado al Ayuntamiento de presentar como consensuada una propuesta que, a su juicio, no recoge la mayoría de las aportaciones vecinales y ecologistas.

La entidad sostiene que el proceso impulsado por Cort "debería haber sido un proceso participativo", pero denuncia que finalmente "se ha limitado a la celebración de reuniones con las entidades afectadas, tanto vecinales como ambientalistas, pero nada más".

En este sentido, Amics de la Terra rechaza que pueda hablarse de acuerdo entre las partes y afirma que "no se puede afirmar sin faltar a la verdad que el proyecto nace del consenso", ya que, según remarca, no se han incorporado la mayoría de sugerencias planteadas durante los encuentros mantenidos con el Ayuntamiento.

Uno de los principales reproches de la organización ecologista se centra en la elección de las especies que se plantarán en este espacio del casco histórico. Según expone, la especie con mayor presencia en el proyecto, la morera fruitless, con doce ejemplares previstos, "alcanza un porte sensiblemente inferior al de las bellasombras preexistentes", los árboles que fueron talados por el Consistorio el pasado 11 de diciembre.

La asociación recuerda además que el plan municipal no prevé la reposición de ningún ejemplar de bellasombra, una posibilidad que, asegura, había sido reclamada por los vecinos para conservar la memoria y el carácter de este enclave de Dalt Murada. A su entender, esta petición ha sido "completamente desatendida".

"Un simulacro"

Amics de la Terra también cuestiona la explicación ofrecida por el Ayuntamiento para descartar esa especie. Según denuncia, Cort ha esgrimido una supuesta motivación técnica, pero "no se ha justificado más que con afirmaciones genéricas sobre la tendencia de diversos ayuntamientos en el Estado a prescindir de esa especie, sin aportar dato alguno al respecto".

Ante esta situación, la entidad avanza que mantendrá el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra la tala de los árboles, al considerar frustradas sus expectativas de que el Ayuntamiento rectificara. En palabras del colectivo, esas esperanzas han quedado defraudadas por lo que considera "una participación real y no un mero simulacro".

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Por último, Amics de la Terra exige una rectificación pública del Ayuntamiento de Palma por hablar públicamente sobre el supuesto consenso del proyecto. La organización sostiene que esas afirmaciones son "absolutamente falsas" y reclama al equipo de gobierno que corrija ese relato.