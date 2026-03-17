Los restauradores afirman que es muy difícil mantener unas terrazas de calidad en Palma con la obligación de desmontarlas cada noche

Bartomeu Mas, gerente de Restauración de la patronal CAEB, afirmó ayer que es muy dificil que los responsables de bares y restaurantes de Palma puedan mantener unas terrazas bien montadas y con mobiliario de calidad con la obligación que establecen las ordenanzas municipales de retirar todo el mobiliario cada noche, coincidiendo con la hora de cierre y sin posibilidad de apilar estos elementos en un rincón.

Mas se refirió a los incumplimientos detectados por Diario de Mallorca en el Passeig del Born como fallos puntuales, motivados por un problema sufrido por la persona contratada expresamente para tal fin por los dos locales con terraza en lahistórica vía peatonal, el café restaurante Born 8 y la cafetería La Siesta. Este diario detectó el miércoles de madrugada que la terraza de Born 8 quedó completamente montada más allá del horario del cierre del local. Y que la de la cafetería La Siesta sí fue desmontada, dejando en el exterior toda la noche dos grandes sombrillas plegadas ocupando cada uno de los costados de un banco de piedra del Born, lo que tampoco permiten las ordenanzas, ni la genérica de Ocupación de la Vía Pública de 2018 ni la específica del Born de 2024.

"Estamos hablando de ofrecer con las terrazas un entorno de calidad, con mobiliario robusto y bien vestido, no unas terrazas con con sillas y mesas de plástico y con publicidad", distingue Bartomeu Mas. "Y se hace difícil compatibilizar esa voluntad con la obligación de desmontar las terrazas cada noche y volverlas a montar a primera hora de la mañana", admite. "Es un problema para la plantilla de trabajadores de cada local y también es un problema para el propio mobiliario en el que se ha invertido, continuamente trasladado y sometido a golpes al meterlo y sacarlo durante tantas veces del local", aclara.

Una cafetería del Passeig del Born de Palma dejó la noche del miércoles 11 de marzo dos sombrillas junto a uno de los bancos públicos tras desmontar la terraza / Miguel Vicens

"Se trata de una problemática que no tienen en una ciudad como San Sebastián, por ejemplo, cuyas terrazas están muy bien montadas y no tienen la obligación de ser retiradas por la noche", explica el gerente de CAEB-Restauración. "Y que de no existir esa obligación en Palma o permitir apilar el mobiliarió durante la noche en un espacio que no supusiera una molestia permitiría mejorar mucho nuestras terrazas y paisaje urbano en zonas como el Passeig del Born, la plaza Joan Carles I o la plaza de la Lonja", consideró Mas.

El gerente reconoció que la patronal de Restauración está trabajando a favor de este modificación en la ordenanza de Ocupación de la Vía Pública "a varios niveles", defendiendo un cambio en la ordenanza, como ya solicitó Vox en abril de 2025, cuando pidió que permitiera apilar el mobiliario por las noches para evitar "el sobreesfuerzo para los trabajadores” y “el coste económico que supone para los restauradores, así como las molestias que origina a los vecinos la recogida y montaje del mobiliario cada noche y cada mañana”. Sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Palma no permitió al final ningún cambio, manteniendo la prohibición de no retirar las terrazas al horario de cierre o de aplilar el mobiliario.

No obstante, Bartomeu Mas añadió que ya durante la negociación del convenido colectivo, la patronal pudo pulsar una opinión favorable a este cambio entre los representantes de los sindicatos.