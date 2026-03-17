Pepco abre su primera tienda en Mallorca: qué vende y en qué se diferencia de sus competidores

Mallorca suma una nueva cadena a su mapa comercial. Pepco abrirá este viernes, 20 de marzo, su primera tienda en la isla, en Porto Pi, con una fórmula muy clara: ropa barata para toda la familia, decoración, hogar, juguetes y artículos de temporada bajo el mismo techo. Y ahí está precisamente su fuerza: no quiere parecerse del todo a nadie, sino ocupar el espacio que queda entre varias grandes marcas ya conocidas por el consumidor mallorquín.

La marca polaca llega con un modelo que mezcla dos tipos de compra muy habituales: la de textil básico a precio bajo y la de pequeños productos para casa. Ese cruce es lo que la distingue y lo que la convierte en una competidora incómoda para varias cadenas a la vez. Porque Pepco no juega solo contra una marca: juega un poco contra todas.

Más cotidiana que Zara

Si se compara con Zara, la diferencia principal está en el enfoque. Zara tiene tiendas en Palma y su modelo gira en torno a la moda, con colecciones de mujer, hombre y niños, una imagen más cuidada y una propuesta claramente más ligada a tendencia, diseño y rotación de prendas.

Pepco, en cambio, no compite tanto por estilo como por precio y utilidad. Su terreno no es la moda aspiracional, sino la compra práctica: un pijama infantil, una camiseta básica, unos calcetines, una manta, una cesta de almacenaje o un juguete. Es decir, menos moda de temporada que Zara y más producto cotidiano para el bolsillo familiar. Esa es una de sus grandes diferencias.

Más pequeña y asequible que Ikea

Con Ikea comparte sobre todo la parte de hogar y decoración, pero tampoco juegan la misma partida. Ikea basa su negocio en el mobiliario, la organización de la casa y el diseño del hogar a gran escala, además de combinar tienda física y compra online, también para Baleares. La propia compañía insiste en su idea de ofrecer soluciones para el hogar “asequibles para la mayoría” y en España permite comprar por web, app, teléfono o tienda.

Pepco entra por otro lado: no busca vender una cocina, un armario o un salón entero, sino pequeños artículos de casa de compra rápida y barata. Donde Ikea funciona como referencia para amueblar o reorganizar el hogar, Pepco quiere atraer al cliente que entra a por un cojín, un textil, una taza, una caja organizadora o un detalle decorativo sin gastarse demasiado. En resumen, Ikea va al hogar grande; Pepco, al hogar pequeño y de impulso. Esa es la diferencia más clara.

Entre Primark y TEDi

Donde Pepco sí pisa con más fuerza es en el terreno que en Mallorca ya ocupan Primark y TEDi. Primark, con tienda en FAN Mallorca, reúne moda, hogar y belleza en un formato de gran volumen, muy apoyado en ropa, licencias y compras amplias. TEDi, por su parte, está más orientada al bazar, la decoración, la papelería, la fiesta y el menaje.

Pepco se sitúa justo en medio de ambos modelos. Tiene más peso en ropa familiar que TEDi y más foco en producto útil de hogar que Zara. Y, al mismo tiempo, resulta más funcional y menos volcada en tendencia que Primark. Ese equilibrio es lo que puede darle recorrido en Mallorca: una tienda donde comprar ropa básica, cosas para casa y pequeños caprichos sin salirte del presupuesto.

La baza de Pepco en Mallorca

La gran ventaja de Pepco es que concentra en una sola visita varias compras pequeñas que muchas familias hacen cada semana o cada mes. No pretende sustituir del todo a Zara, ni a Ikea, ni a Primark, pero sí colarse entre todas ellas con una fórmula de precio bajo, compra rápida y surtido muy transversal. Eso la hace especialmente competitiva en un momento en el que el consumidor mira mucho más el gasto cotidiano.

Dicho de forma simple: si Zara vende más moda, Ikea más casa, Primark más volumen y TEDi más bazar, Pepco quiere vender un poco de todo lo más útil a precio bajo. Y ahí está el motivo por el que su llegada a Mallorca puede llamar tanto la atención.