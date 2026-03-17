Palma tramita dos nuevas licencias urbanísticas en menos de un mes con la colaboración de las ECU

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha tramitado este martes dos nuevas licencias urbanísticas en un plazo inferior a un mes gracias al sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística (ECU).

Se trata de la tercera licencia que se tramita en Palma mediante esta figura, un nuevo modelo que permite agilizar los procedimientos administrativos "sin renunciar a las garantías técnicas y jurídicas del control urbanístico", ha informado Cort en una nota de prensa.

Las ECU son entidades técnicas acreditadas que se encargan de verificar previamente que los proyectos cumplen con la normativa urbanística vigente. "Esta revisión previa permite que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor rapidez —con una media de espera de entre uno y tres meses—, manteniendo en todo momento la competencia municipal para conceder la licencia", ha añadido el Ayuntamiento.

Cort tiene la última palabra

Cabe recordar que la implantación de estas entidades es posible gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern balear, que habilita a los ayuntamientos a incorporar este instrumento de colaboración "para agilizar la tramitación urbanística y mejorar la eficiencia administrativa".

Las personas interesadas pueden contratar los servicios de esta figura, que emitirá los certificados de conformidad urbanística correspondientes. Estos serán asumidos por Cort e incorporados al expediente administrativo, siendo la decisión final de otorgar o denegar una licencia exclusivamente de competencia municipal.