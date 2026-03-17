Palma tramita dos nuevas licencias urbanísticas en menos de un mes con la colaboración de las ECU
Es la tercera licencia tramitada mediante estas entidades privadas con las que la Gerencia de Urbanismo colabora para agilizar estos procesos
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha tramitado este martes dos nuevas licencias urbanísticas en un plazo inferior a un mes gracias al sistema de colaboración con las Entidades de Certificación Urbanística (ECU).
Se trata de la tercera licencia que se tramita en Palma mediante esta figura, un nuevo modelo que permite agilizar los procedimientos administrativos "sin renunciar a las garantías técnicas y jurídicas del control urbanístico", ha informado Cort en una nota de prensa.
Las ECU son entidades técnicas acreditadas que se encargan de verificar previamente que los proyectos cumplen con la normativa urbanística vigente. "Esta revisión previa permite que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor rapidez —con una media de espera de entre uno y tres meses—, manteniendo en todo momento la competencia municipal para conceder la licencia", ha añadido el Ayuntamiento.
Cort tiene la última palabra
Cabe recordar que la implantación de estas entidades es posible gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern balear, que habilita a los ayuntamientos a incorporar este instrumento de colaboración "para agilizar la tramitación urbanística y mejorar la eficiencia administrativa".
Las personas interesadas pueden contratar los servicios de esta figura, que emitirá los certificados de conformidad urbanística correspondientes. Estos serán asumidos por Cort e incorporados al expediente administrativo, siendo la decisión final de otorgar o denegar una licencia exclusivamente de competencia municipal.
- Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
- Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
- Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
- Cuánto cuesta vivir en el nuevo barrio de moda en Palma: alquileres de hasta 4.000 € y un proceso de selección para acceder a una vivienda
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Los cinco comercios mallorquines que resisten en la histórica travesía Cort-Born de Palma: un mapa revela que llegaron a convivir 63 tiendas