Palma crea un bosque de la vida para recordar a los difuntos

El Ayuntamiento de Palma ha presentado esta mañana el futuro bosque de la vida. Es un proyecto funerario que pretende ofrecer una nueva forma de recordar a los seres queridos que han fallecido. El proyecto lo ha presentado la concejal Belén Soto, responsable del área de infraestructuras y presidenta de la Empresa Funeraria de Palma.

Este futuro bosque de la vida estará ubicado en los terrenos del cementerio de Son Valentí, en Palma. Ocupará un espacio de algo más de una hectárea, en el terreno que se sitúa entre la vía de cintura y el torrente de sa Riera. En este espacio se van a plantar árboles, de especies mediterráneas, y junto al tronco se enterrarán las cenizas de los difuntos, que previamente se introducirán en una vasija especial de terracota.

Esta forma de enterrar a los difuntos ya se utilizaba hace siglos atrás, pero en Palma es la primera vez que se emplea. Las cenizas de los difuntos se introducirán en la vasija, que a su vez será enterrada junto al árbol. Previamente a dicha introducción, las cenizas se someterán a un proceso específico de tratamiento para convertirlas en abono. A medida que se vaya regando, el agua irá facilitando el crecimiento de las raíces, que con el tiempo abrazarán a la vasija. Cada árbol estará rodeado entre cinco y seis vasijas, cada una con la identificación del difunto, que permitirá a los familiares recordar a su ser querido.

Las cenizas tratadas se depositarán en este tipo de urnas de terracota / J.F.M.

Soto detalló que con esta plantación de árboles se contrarresta el efecto de la huella de carbono que provoca el proceso de incineración y este nuevo espacio natural representa la apuesta decidida del Ayuntamiento de Palma a favor de la protección del medio ambiente.

El proceso de este nuevo bosque de la vida cuenta con tres fases y está prevista la plantación de unos 300 árboles. El terreno se convertirá en un nuevo pulmón verde de la ciudad. Los primeros árboles se plantarán en el próximo otoño y el coste del proyecto es de alrededor de medio millón de euros.

Este nuevo servicio es parecido al alquiler de un columbario, con la diferencia de que las cenizas de los difuntos se entierran en una vasija a poca distancia de la raíz del árbol. Es un servicio que ofrecerá la funeraria municipal y sus precios todavía no se han determinado. Sin embargo, se espera que sean algo inferiores al alquiler del columbario, que en estos momentos cuesta alrededor de 1.100 euros por un periodo de 75 años. El precio del nuevo servicio incluye el tratamiento de las cenizas, la vasija específica y el trabajo de enterrar la urna. Con el tiempo la vasija se deshace porque de una forma natural las raíces buscan los espacios más húmedos y en un momento determinado terminan abrazando la urna. El bosque contará con un sistema de riego que facilitará el crecimiento de cada árbol.

urna1 / Imagen del proyecto del futuro bosque de la vida

Según explicó el gerente, Carlos Martínez de Tejada, el precio para enterrar las cenizas de una persona dependerá del tipo de servicio que quiera contratar la familia. El gerente recordó que en el cementerio es el mayor parque que tiene la ciudad de Palma y es el reflejo de los últimos cinco siglos de la historia de la ciudad de Palma.

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La concejal Soto insistió en que cada urna estará identificada con el nombre del difunto y las familias podrán visitar cada vez que deseen este espacio para recordar a la persona fallecida. Belén Soto quiso agradecer la implicación que han tenido los empleados de la funeraria municipal en este proyecto, que ha sido aprobado por los departamentos de urbanismo y de medio ambiente.