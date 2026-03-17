Jaime Martínez no aclara si Cort sancionará a las terrazas del Born que no retiran el mobiliario al cerrar

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, defendió ayer que Cort "siempre insepcciona las ocupaciones de la vía pública" al ser preguntado por el hecho de que algunas terrazas del Born no se retiran por las noches, incumpliendo con la ordenanza municipal. En todo caso, no aclaró si Cort inspeccionará y sancionará a los establecimientos infractores.

"El Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, siempre inspecciona las ocupaciones de vía pública. Y si se tiene que sancionar cualquier tipo de ocupación que no se hace con las condiciones autorizadas, se hará", manifestó Martínez en una visita al recientemente remodelado Parc de ses Fonts.

En todo caso, el alcalde no aclaró si Cort sancionará a los establecimientos del Born que incumplen. "El área correspondiente ya tiene las instrucciones para actuar si es necesario", señaló.

Este diario publicó el lunes que al menos dos locales incumplen la obligación de retirar todos los elementos de mobiliario de la terraza tras la hora del cierre, pasada la medianoche. Estos establecimientos ignoran así las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Palma: la de Ocupación de la Vía Pública de 2018. Y también la específica de las terrazas del Passeig del Born aprobada por el pleno municipal del 13 de junio de 2024.