Un bus lanzadera da servicio a los afectados por la limitación de paso por el puente de Saridakis

La EMT de Palma ha puesto en marcha un servicio especial de bus lanzadera para dar cobertura a la zona de la Bonanova y Francesc Vidal i Sureda, después de que las líneas L46 y L47 hayan tenido que desviar su recorrido debido a la limitación de tráfico en el viaducto de la calle Saridakis.

Esta restricción se debe a los trabajos de mantenimiento que está llevando a cabo el Consell de Mallorca. En concreto, por el puente del carrer Saridakis únicamente podrán circular coches y motocicletas, quedando prohibido el paso de todo tipo de vehículos pesados, entre ellos los autobuses.

La lanzadera realizará el siguiente recorrido: Portopí – Francesc Vidal i Sureda – cambio de sentido en el Queen’s College – regreso por Francesc Vidal i Sureda hasta Portopí. El servicio se ofrecerá de lunes a domingo cada 30 minutos, con las primeras salidas desde Portopí (parada 94) a las 6:30 horas y la última a las 23:00 horas.

Además, la lanzadera realizará paradas en la Residencia de la Bonanova a las 9:30, 11:30, 12:30 y 14:30 horas.

Por su parte, las líneas L46 y L47 circularán parcialmente desviadas, al no poder atravesar el viaducto de Saridakis mientras duren los trabajos. La línea 46 continuará recto en dirección a Portopí y, desde allí, seguirá por Joan Miró hasta el Hotel Belvedere. La línea 47, por su parte, seguirá recto en dirección a Portopí y Joan Miró.

Mientras se mantengan estos desvíos, quedarán fuera de servicio las paradas 167, 716, 717, 909, 908, 714, 715 y 168. Las paradas más cercanas serán la 164 y la 170 (para acceder a la lanzadera), así como la 67 y la 91, situadas en Joan Miró, desde donde se podrá enlazar con las líneas 46 y 47.

Limitaciones de peso

De este modo, la EMT Palma adopta una solución provisional para garantizar la movilidad de las personas afectadas por las limitaciones de peso en el puente de Saridakis, que impiden temporalmente el paso de los autobuses.

El servicio de lanzadera se mantendrá hasta que se reabra al tráfico el viaducto y se pueda restablecer el recorrido habitual de las líneas L46 y L47.