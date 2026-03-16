Las terrazas del Passeig del Born de Palma no se retiran ni de noche

Más allá de la medianoche en un día laborable, la habitual efervescencia del Passeig del Born de Palma se va desvaneciendo. El camión de limpieza de Emaya vacía las papeleras que turistas y residentes han llenado durante el día. Los últimos ciudadanos van desapareciendo del lugar hasta dejarlo desierto. Ya no quedan taxis en la parada. Y las luces de ventanales y escaparates se van apagando.

Sin embargo, en el centro del histórico paseo quedan montadas las terrazas con todo su mobiliario: mesas, sillas, mamparas, sombrillas, estufas y macetas. Y lo hacen más allá del horario de cierre de los bares a los que pertenecen e ignorando las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de Palma: la de Ocupación de la Vía Pública de 2018. Y también la específica de las terrazas del Passeig del Born aprobada por el pleno municipal del 13 de junio de 2024.

En ambas normativas se considera una falta grave, con multas que pueden oscilar entre los 750 y 1.500 euros, no atender la obligación de retirar diariamente todos los elementos que forman la terraza al "finalizar el horario previsto en la licencia, o a requerimiento del Ayuntamiento", como especifica el artículo 21 de la norma. Añadiendo que "excepcionalmente se podrá autorizar el apilamiento provisional de todo el mobiliario en un lugar concreto del espacio autorizado, en el plazo comprendido entre el horario de cierre de la terraza y el horario de cierre del local", lo que tampoco se cumple.

En la normativa específica del Passeig del Born no se contempla la posibilidad del apilamiento temporal del mobiliario. "Los elementos autorizados deben retirarse diariamente cuando finalice el horario previsto en la licencia".

El local Born 8 con la terraza montada el miércoles 11 de marzo más allá de la medianooche / Miguel Vicens

Lo pudo comprobar esta semana este diario en el Passeig del Born más allá de las doce de la noche. Uno de los dos locales incumplía la obligación de retirar todos los elementos de mobiliario de la terraza al cierre del local. Y el otro retiró la terraza, pero dejó elementos de la misma apilados en el exterior más allá del horario de cierre del local, sin que en ninguno de los dos casos la Policía Local se personara para notificar el incumplimiento a los responsables de los dos negocios.

A las doce y cuarto de la noche del pasado miércoles, el café restaurante Born 8 mantenía, al cierre del local, la terraza montada en medio del paseo con todos sus elementos de mobiliario: siete mesas, 22 sillas, tres sombrillas tipo carpa, dos mamparas, dos estufas y dos maceteros rectangulares con plantas, así como otras dos estufas desplazadas detrás de la separación entre el paseo central y la vía lateral de los números pares, frente a la puerta del local.

A la misma hora y el mismo miércoles por la noche, unos metros más allá y ya con el local cerrado, la cafetería La Siesta desmontaba la terraza y dejaba el paseo libre, pero cuando terminó la operación dejó dos grandes sombrillas a cada uno de los lados de uno de los bancos públicos de piedra del paseo, lo que la ordenanza tampoco permite, como tampoco autoriza dejar en el exterior estufas, macetas y jardineras por incumplimiento del horario y por obstaculizar el paso a los servicios de seguridad y limpieza, detalla la ordenanza.

Un bar deja de madrugada dos sombrillas en el Born a ambos lados de un banco de piedra del paseo / Miguel Vicens

El Ayuntamiento descarta que las terrazas se queden de noche

El pleno del Ayuntamiento de Palma decidió el pasado 24 de abril mantener la obligación de que los bares y restaurantes retiren sus terrazas de la vía pública cuando cierren.

El PP votó en contra de una proposición de Vox en la que pedía al equipo de gobierno que modificara la ordenanza para permitir que sillas y mesas pudieran permanecer apiladas en la calle por la noche "porque supone un sobreesfuerzo para los trabajadores".

La moción generó mucha preocupación entre las asociaciones de vecinos. Y más aún después de que el PP se abstuviera en la comisión previa al pleno y anunciara que estudiaría la iniciativa. Finalmente, el equipo de gobierno votó en contra, uniéndose a la postura ya previamente expresada por el PSOE, Més per Palma y Podemos, por lo que no se permitieron los cambios y la posibilidad de que no se desmontaran las terrazas quedó vetada.