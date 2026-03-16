Son Ferriol se prepara para otra feria multitudinaria: este es el programa de actividades y horarios

Son Ferriol acogerá este domingo la XXXII Fira de Son Ferriol, que un año más transformará la avenida del Cid y las calles adyacentes en un gran escaparate de la actividad económica, social y cultural del barrio. Hoy se ha presentado en el Casal de Barri el programa de la mano de la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer, y del presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol, Jordi Llabrés. También han asistido a la presentación el director general de Comerç i Restauració, Toni Fuster, y la coordinadora de Districte de la Platja de Palma i Pla de Sant Jordi, Paquita Oliver.

Durante su intervención, la regidora ha destacado la Fira de Son Ferriol "está plenamente consolidada como una de las grandes citas del calendario festivo y social de Palma. Lo avalan sus 31 ediciones anteriores y la gran afluencia de público que reúne cada año, tanto del barrio como de Palma y de toda Mallorca".

Ferrer ha querido reconocer el papel del tejido asociativo del barrio, subrayando que "el éxito y la continuidad de esta feria no serían posibles sin el trabajo, la implicación y la colaboración de las asociaciones de Son Ferriol". Y en esta línea, ha recordado que la feria ha sido declarada nuevamente de interés público municipal, una distinción que "reconoce el valor de esta iniciativa y refleja el firme apoyo del Ayuntamiento a un evento tan importante para nuestra ciudad".

Finalmente, ha agradecido la colaboración de las entidades vecinales, el comercio local y los distintos servicios municipales implicados en la organización, y ha animado a toda la ciudadanía a acercarse este fin de semana a Son Ferriol para disfrutar de la feria.

Tanto la regidora como el presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol han querido remarcar la importancia de la colaboración de las diferentes áreas municipales para que este evento sea un gran éxito: PalmaActiva, Policía, Bomberos, Protección Civil, EMAYA, EMT, Deportes y Participación Ciudadana, entre otras.

Para evitar la congestión del tráfico, han aconsejado utilizar el transporte público. En este sentido, cada 20 minutos habrá un autobús lanzadera de la EMT desde Son Llàtzer hasta Son Ferriol para facilitar la movilidad del público asistente.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol ha explicado que este año habrá alrededor de 200 estands y más de 1.600 metros lineales de exposición. Vidal ha destacado la amplia oferta gastronómica y de artesanía que se ofrecerá, que se suma a la presencia de maquinaria y animales (halcones, cabras, ovejas, caballos, perros…). El organizador también ha señalado la tradicional muestra de mobylettes, así como exposiciones en el Casal de Barri por parte de artistas de Son Ferriol y atracciones para niños y jóvenes.

Programa de la Fira de Son Ferriol

El programa de la Fira arrancará el sábado 21 e incluye baile, actividades infantiles y deportivas, foodtrucks o pasacalles:

Sábado 21 de marzo

• 15:30 h Muestra del Club de Gimnasia Lola Moreno

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 16:30 h Muestra de la escuela de baile Marina Bordoy

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 16:30 h Jornada infantil a cargo de PIC y del CIM

Lugar: Plaza Jeroni Pou

• 18:00 h Muestra de la escuela de ball de bot de Sa Revetla

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 20:45 h Gran variedad de foodtrucks con la animación de DJ Piter

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font y calle Lleó XIII

Domingo 22 de marzo

• 11:00 h Inauguración de la XXXII Feria Agrícola, Ganadera y Comercial de Son Ferriol. Acompañarán a las autoridades los Dimonis de Son Ferriol y la Comisión de Sant Antoni, además de los gigantes, los xeremiers del Ajuntament de Palma y la Policía Montada.

Pasacalles a cargo de la batucada Sambukada de Son Ferriol

Lugar: Avenida del Cid, 8

◦ Muestra de caballos de equitación y trabajo a cargo de la Agrupación Deportiva Mallorquina

Lugar: Esquina calle Lleó XIII

◦ Taller de fona a cargo de la Asociación Española de Tiro de Fona

Lugar: Esquina calle Lleó XIII

• 11:30 h Muestra de batucada infantil a cargo del CEIP Son Ferriol–Xisca Castell

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 12:00 h Actuación de Sa Revetla de Sant Antoni

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 12:00 h Pregón conmemorativo a Francisco Orell “Des Café Nou”

Lugar: Casal de Barri de Son Ferriol

• 12:30 h Encuentro de “tir de fona” abierto a todo el público

Lugar: Esquina calle Lleó XIII

• 13:30 h Muestra de baile de la academia One Life Dance

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 14:00 h Muestra de baile de la academia Art Dance Center

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 16:30 h Torneo abierto de ajedrez

Lugar: Casal de Barri

• 17:30 h Muestra de baile de la academia Grow Dance Studio

Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

• 19:30 h Concierto de clausura de la feria a cargo de la banda de música Sa Nostra Terra Lugar: Plaza Prevere Bartomeu Font

MUESTRAS Y TALLERES

• Comercios de Son Ferriol

• Productos locales y artesanos

• Halcones y aves autóctonas (Asociación de Cetrería de las Islas Baleares)

• Gran muestra de animales (Natura Parc)

• Asociación de Ca de Bestiar

• Muestra de caballos

• Taller de tiro de “fones”

EXPOSICIONES Y CARPAS INFORMATIVAS

• Coches de Renault

• Coches antiguos de Mallorca Clàssics

• Federación Balear de Trote

• Maquinaria agrícola de Repma

• Mobylettes

• Bomberos de Palma

• EMAYA

• EMT

CASAL DE BARRI

• Herramientas antiguas de Pep Sansó

• Exposición de pinturas de Magdalena Sastre y Marga Ramón

• Exposición de cerámica de Marina Bonnín

• Muestra de camiones y maquinaria a radiocontrol de Cayma RC

• Torneo de ajedrez