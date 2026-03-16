El PSOE de Palma propone destinar 156 plazas de propiedades de cargos del PP y Vox a los desalojados de la antigua cárcel

El PSOE de Palma ha asegurado haber localizado 42 viviendas y un hotel de 30 plazas, que en conjunto sumarían unas 156 plazas, y que, a su juicio, podrían destinarse a las personas que residen en la antigua prisión de Palma tras el anuncio de su desalojo. Según la formación socialista, se trata de inmuebles propiedad del alcalde, concejales y altos cargos del PP en Cort, así como de sus socios de Vox. No serían residencias habituales, sino "segundas, terceras e incluso séptimas residencias", de acuerdo con las declaraciones de bienes que hicieron públicas al inicio del mandato.

En concreto, el PSOE sostiene que el alcalde, los concejales y altos cargos del PP disponen de 36 viviendas y un hotel, mientras que los representantes de Vox sumarían seis viviendas más. Los socialistas han remitido esta propuesta al correo electrónico que el Ayuntamiento habilitó para facilitar viviendas.

El regidor socialista Pepe Martínez. / PSOE Palma

El concejal socialista Pepe Martínez ha criticado la actuación del equipo de gobierno municipal y ha afirmado que "el alcalde decidió, hace tres semanas, desalojar a las 206 personas que se encontraban en la antigua prisión". Según Martínez, esta medida se adoptó "sin buscar alternativas, sin encontrar un lugar donde pudieran vivir ni poner recursos a su disposición", por lo que considera que el Ayuntamiento optó por "evadir su responsabilidad".

El edil también ha censurado que Cort trasladara esa carga a la ciudadanía. En este sentido, ha denunciado que el consistorio derivó "su responsabilidad a la sociedad civil, pidiéndoles que fueran ellos quienes encontraran las casas". Asimismo, ha señalado que esa petición no se trasladó ni al IMAS, dependiente del Consell de Mallorca, ni al Govern balear, instituciones que considera competentes en esta materia.

Sí, según Martínez, se reclamó ayuda a otros actores. "Sí que se lo hicieron llegar al ejército, Obispado, Iglesia, tercer sector, entidades sociales e, incluso, partidos políticos, para ver qué viviendas ponían a disposición de estas personas", ha indicado. El concejal ha añadido además que el equipo de gobierno "incluso ha criticado a las entidades sociales porque no han ofrecido ninguna vivienda".

"No es caridad, son derechos"

Martínez ha enmarcado el debate en el terreno de los derechos sociales. "Esto no debería ir de caridad, sino de derechos", ha subrayado. A su juicio, "estas personas merecen un techo y un futuro", y ha reclamado al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad sobre el inmueble y sobre quienes residían en él.

En tono crítico, el concejal socialista ha concluido que, si el Ayuntamiento quiere plantear la respuesta desde la solidaridad individual, "que empiecen dando ejemplo y que el alcalde ponga a disposición su segunda o tercera residencia, su inmobiliaria o lo que haga falta del equipo de gobierno para dar una solución verdadera a todas estas personas".

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