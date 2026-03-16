Pepco llega a Mallorca: la cadena low cost que arrasa en España abre por fin su primera tienda en Palma
Regalará vales descuento a los cien primeros clientes que acudan a la apertura de su tienda en el centro comercial Porto Pi
Pepco ya tiene fecha para aterrizar en Mallorca. La cadena europea de moda, hogar y pequeños artículos a precios bajos abrirá su primera tienda en la isla en Porto Pi, en Palma, según figura en la web oficial de la compañía.
La llegada de Pepco promete dar que hablar entre los amantes de las compras baratas, porque la marca se ha hecho un hueco en España con una fórmula que mezcla ropa para toda la familia, decoración, juguetes y productos para casa con precios muy ajustados. En su propia web, la empresa insiste en esa idea de tienda física de proximidad con gran variedad de artículos y precios bajos.
La fecha que muchos estaban esperando
La apertura está anunciada para el viernes 20 de marzo de 2026 en Porto Pi, uno de los centros comerciales más conocidos de Palma. La inauguración aparece ya promocionada por Pepco España en una página específica dedicada a esta nueva apertura.
Y no es un detalle menor: será la primera tienda de Pepco en Mallorca.
Regalo para los 100 primeros
Para celebrar su inauguración, Pepco regalará vales descuento a los cien primeros clientes que lleguen a la nueva tienda, el viernes 20 de marzo a las 10 horas.
La tienda barata de la que todo el mundo habla
Pepco se ha convertido en una de esas cadenas que enganchan por una razón muy sencilla: entras “solo a mirar” y acabas saliendo con ropa básica, una manta, una taza, papelería o algún juguete. La marca vende exclusivamente en tiendas físicas y basa buena parte de su tirón en la rotación de producto y el precio.
En Europa, además, la marca tiene una implantación enorme. Pepco Group anunció en 2025 que la compañía ya había superado las 4.000 tiendas en Europa, con España como uno de los mercados señalados en su expansión.
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