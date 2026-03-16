El Obispado ofrece al Ayuntamiento alojamientos temporales para residentes de la antigua cárcel de Palma

El Obispado de Mallorca ha ofrecido al Ayuntamiento "distintos espacios y recursos" para facilitar el alojamiento temporal de algunas de las personas que actualmente residen en el edificio de la antigua prisión, en el marco de una reunión celebrada el pasado sábado en el Palau Episcopal.

El encuentro, convocado por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, reunió a representantes del Ayuntamiento de Palma, del Consell de Mallorca y del Govern balear para abordar posibles vías de colaboración ante la situación de las personas que deberán abandonar el inmueble. Según ha informado el Obispado, durante la reunión se trasladó "la disposición a colaborar con las administraciones públicas" y se pusieron sobre la mesa recursos "que podrían contribuir al alojamiento temporal de algunas de estas personas”.

El Obispado y las instituciones presentes acordaron estudiar "cada situación de manera individualizada", con el objetivo de ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades concretas de cada afectado y coordinar la actuación entre administraciones públicas y entidades sociales. Además, durante el encuentro también se subrayó la conveniencia de analizar "posibles medidas que permitan dar respuesta a corto plazo a las situaciones más urgentes".

El obispo de Mallorca defendió que esta situación debe afrontarse "desde el respeto a la dignidad de todas las personas afectadas", en una reunión en la que también se puso en valor el trabajo que desarrollan desde hace años las entidades sociales de la Iglesia en Mallorca con personas en situación de vulnerabilidad.

A la cita asistieron, por parte del Ayuntamiento de Palma, los tenientes de alcalde Javier Bonet y Lourdes Roca; por parte del Consell de Mallorca, el conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez; y, en representación del Govern balear, la directora general de Bienestar Social, Marina Fiscaletti.

Comisión de trabajo

Junto al obispo participaron también responsables del Área Caritativa y Social del Obispado, encabezados por Catalina Mir, además de representantes de Cáritas Mallorca, La Sapiència, Sojorn, la Delegación de Migraciones y Justícia i Pau. También estuvo presente el ecónomo diocesano, Miquel Noguera.

Durante el encuentro se planteó además la conveniencia de crear "un espacio de coordinación o comisión permanente de trabajo en el ámbito social" entre las administraciones públicas y las entidades de la Diócesis, con el fin de reforzar la colaboración institucional y articular respuestas conjuntas.

El Obispado agradeció "la amabilidad y el clima de diálogo constructivo mantenido durante la reunión" y reiteró su voluntad de seguir colaborando con las administraciones para ofrecer "una respuesta solidaria y coordinada a esta situación".