La Misericòrdia acoge el Encuentro de Bandas de Música de Semana Santa

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado de la teniente de alcalde, Mercedes Celeste, asistió el sábado a una misa convocada con motivo de la celebración de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Real y Muy Humilde Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. El Consistorio distinguió el pasado mes de diciembre a la Hermandad por consolidar la unión entre la fe mallorquina y la tradición andaluza del Rocío desde una marcada identidad local.

La presidenta del Govern durate la misa de la Hermandad del Rocío. | @MARGAPROHENS

Así, para celebrar este reconocimiento, se celebró una misa en la Parroquia de San Juan de Ávila de Palma, a la que también asistieron, además del alcalde, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Parament, Gabriel Le Senne.

Por otro lado, en la antesala de la Semana Santa, más de 300 músicos de seis agrupaciones y cientos de espectadores se reunieron ayer en el Centro Cultural La Misericòrdia en el encuentro de bandas de música de Semana Santa organizado por el Consell de Mallorca.

La jornada arrancó las 10.30 horas con la participación de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Esperanza y la Paz, seguida de la Banda Santa Mónica, la Agrupación Musical Essència, la Banda de Música del Municipio de Selva, la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Humildad y la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.

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El presidente del Consell, Llorenç Galmés, destacó que esta cita se ha consolidado como uno de los actos culturales más destacados del programa de Semana Santa organizada por la institución insular.